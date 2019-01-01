EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEpiK Protocol (AIEPK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
EpiK Protocol (AIEPK) Informacija

EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.

https://www.epik-protocol.io/

EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius EpiK Protocol (AIEPK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 46.46K
$ 46.46K$ 46.46K
Bendra pasiūla:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 155.11M
$ 155.11M$ 155.11M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 119.82K
$ 119.82K$ 119.82K
Visų laikų rekordas:
$ 2.19
$ 2.19$ 2.19
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00029955
$ 0.00029955$ 0.00029955

EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti EpiK Protocol (AIEPK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AIEPK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AIEPK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AIEPK tokenomiką, galite peržiūrėti AIEPK tokeno kainą realiuoju laiku!

AIEPK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AIEPK? Mūsų AIEPK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.