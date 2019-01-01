Element 280 (ELMNT) Tokenomika
Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem.
Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).
Element 280 (ELMNT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Element 280 (ELMNT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Element 280 (ELMNT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Element 280 (ELMNT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ELMNT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ELMNT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ELMNT tokenomiką, galite peržiūrėti ELMNT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.