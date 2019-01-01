E4C (E4C) Tokenomika
E4C (E4C) Informacija
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3.
Highlights:
E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
E4C (E4C) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius E4C (E4C) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
E4C (E4C) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti E4C (E4C) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų E4C tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek E4C tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate E4C tokenomiką, galite peržiūrėti E4C tokeno kainą realiuoju laiku!
