E4C (E4C) realiojo laiko kaina yra $0.00381298. Per pastarąsias 24 valandas E4C svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0036803 iki aukščiausios $ 0.00394707 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia E4C kaina yra $ 0.137584, o žemiausia – $ 0.00344902.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, E4C per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė E4C rinkos kapitalizacija yra $ 490.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. E4C apyvartoje yra 128.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.81M
Šiandienos E4C kainos pokytis į USD: $ 0.
E4C 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000531239.
E4C 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000243073.
E4C 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000467630080272691.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.50%
|30 dienų
|$ +0.0000531239
|+1.39%
|60 dienų
|$ -0.0000243073
|-0.63%
|90 dienų
|$ -0.000467630080272691
|-10.92%
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
