Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone.
DREAM (DREAM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius DREAM (DREAM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją.
DREAM (DREAM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DREAM (DREAM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DREAM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DREAM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DREAM tokenomiką, galite peržiūrėti DREAM tokeno kainą realiuoju laiku!
