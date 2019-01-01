Dickbutt (DICKBUTT) Tokenomika
Dickbutt (DICKBUTT) Informacija
Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community.
Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants.
Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security.
Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.
Dickbutt (DICKBUTT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Dickbutt (DICKBUTT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Dickbutt (DICKBUTT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dickbutt (DICKBUTT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DICKBUTT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DICKBUTT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DICKBUTT tokenomiką, galite peržiūrėti DICKBUTT tokeno kainą realiuoju laiku!
DICKBUTT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda DICKBUTT? Mūsų DICKBUTT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.