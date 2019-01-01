DEGA (DEGA) Tokenomika
DEGA (DEGA) Informacija
What Is DEGA?
DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality.
DEGA's primary features include:
DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development.
DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem.
DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development.
Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications.
dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.
DEGA (DEGA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius DEGA (DEGA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
DEGA (DEGA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DEGA (DEGA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DEGA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DEGA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DEGA tokenomiką, galite peržiūrėti DEGA tokeno kainą realiuoju laiku!
