Composite (CMST) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieComposite (CMST), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Composite (CMST) Informacija

COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain.   Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. 

Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized.

Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. 

CMST and Harbor Protocol References

Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one

Oficiali svetainė:
https://harborprotocol.one/home

Composite (CMST) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Composite (CMST) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 25.83K
$ 25.83K$ 25.83K
Bendra pasiūla:
$ 302.86K
$ 302.86K$ 302.86K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 302.86K
$ 302.86K$ 302.86K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 25.83K
$ 25.83K$ 25.83K
Visų laikų rekordas:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Visų laikų minimumas:
$ 0.083042
$ 0.083042$ 0.083042
Dabartinė kaina:
$ 0.085296
$ 0.085296$ 0.085296

Composite (CMST) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Composite (CMST) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CMST tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CMST tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CMST tokenomiką, galite peržiūrėti CMST tokeno kainą realiuoju laiku!

