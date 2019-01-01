cBAT (CBAT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiecBAT (CBAT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

cBAT (CBAT) Informacija

Compound protocol balance token

Oficiali svetainė:
https://compound.finance/

cBAT (CBAT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius cBAT (CBAT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 21.09M
$ 21.09M$ 21.09M
Bendra pasiūla:
$ 6.26B
$ 6.26B$ 6.26B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 6.26B
$ 6.26B$ 6.26B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 21.09M
$ 21.09M$ 21.09M
Visų laikų rekordas:
$ 0.247355
$ 0.247355$ 0.247355
Visų laikų minimumas:
$ 0.00184538
$ 0.00184538$ 0.00184538
Dabartinė kaina:
$ 0.00337167
$ 0.00337167$ 0.00337167

cBAT (CBAT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti cBAT (CBAT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CBAT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CBAT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CBAT tokenomiką, galite peržiūrėti CBAT tokeno kainą realiuoju laiku!

CBAT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CBAT? Mūsų CBAT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.