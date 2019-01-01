BITARD (BITARD) Tokenomika
Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.
BITARD (BITARD) Tokenomika ir kainų analizė
BITARD (BITARD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BITARD (BITARD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BITARD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BITARD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BITARD tokenomiką, galite peržiūrėti BITARD tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.