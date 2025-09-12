BITARD kaina (BITARD)
BITARD (BITARD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BITARD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BITARD kaina yra $ 0.0022411, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BITARD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BITARD rinkos kapitalizacija yra $ 11.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BITARD apyvartoje yra 999.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 999047753.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.09K
Šiandienos BITARD kainos pokytis į USD: $ 0.
BITARD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BITARD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BITARD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+15.40%
|60 dienų
|$ 0
|+36.70%
|90 dienų
|$ 0
|--
Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.
