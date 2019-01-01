BiFi (BIFI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBiFi (BIFI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

BiFi (BIFI) Informacija

BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.

Oficiali svetainė:
https://bifi.finance/

BiFi (BIFI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BiFi (BIFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.02M
Bendra pasiūla:
$ 998.21M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 584.86M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.73M
Visų laikų rekordas:
$ 0.297469
Visų laikų minimumas:
$ 0.00115248
Dabartinė kaina:
$ 0.00173573
BiFi (BIFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BiFi (BIFI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BIFI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BIFI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BIFI tokenomiką, galite peržiūrėti BIFI tokeno kainą realiuoju laiku!

BIFI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BIFI? Mūsų BIFI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.