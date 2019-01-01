AwesomeX (AWX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAwesomeX (AWX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

AwesomeX (AWX) Informacija

What is AwesomeX? Protocol Overview

AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX.

There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn.

Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX.

This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%)

Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC.

After each 24-hour mint, claim your tokens.

This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week

The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize.

As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created.

The best minting ratio is week 1

The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1

The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX

This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks

Oficiali svetainė:
https://www.awesomex.win/mint
Baltoji knyga:
https://docs.awesomex.win/

AwesomeX (AWX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AwesomeX (AWX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 77.80K
$ 77.80K
Bendra pasiūla:
$ 1.56T
$ 1.56T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.56T
$ 1.56T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 77.80K
$ 77.80K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

AwesomeX (AWX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AwesomeX (AWX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AWX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AWX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AWX tokenomiką, galite peržiūrėti AWX tokeno kainą realiuoju laiku!

AWX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AWX? Mūsų AWX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.