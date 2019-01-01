Aviator (AVI) Tokenomika
Aviator (AVI) Informacija
Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.
Aviator (AVI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Aviator (AVI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Aviator (AVI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Aviator (AVI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AVI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek AVI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate AVI tokenomiką, galite peržiūrėti AVI tokeno kainą realiuoju laiku!
AVI kainos prognozė
