Arcas (ARCAS) Tokenomika
Arcas (ARCAS) Informacija
ARCAS GAMES: Games Empowered by Players
Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences.
Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build.
At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.
Arcas (ARCAS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Arcas (ARCAS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Arcas (ARCAS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Arcas (ARCAS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ARCAS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ARCAS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ARCAS tokenomiką, galite peržiūrėti ARCAS tokeno kainą realiuoju laiku!
