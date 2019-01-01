Antitoken (ANTI) Tokenomika
Antitoken (ANTI) Informacija
$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one.
When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance.
If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.
Antitoken (ANTI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Antitoken (ANTI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Antitoken (ANTI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Antitoken (ANTI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ANTI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ANTI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ANTI tokenomiką, galite peržiūrėti ANTI tokeno kainą realiuoju laiku!
ANTI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ANTI? Mūsų ANTI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.