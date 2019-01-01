Andyman (ANDYMAN) Tokenomika

Andyman (ANDYMAN) Tokenomika

Andyman (ANDYMAN) Informacija

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

https://andymancto.com

Andyman (ANDYMAN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Andyman (ANDYMAN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 720.67K
$ 720.67K
Bendra pasiūla:
$ 963.47M
$ 963.47M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 963.47M
$ 963.47M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 720.67K
$ 720.67K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00372507
$ 0.00372507
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00074853
$ 0.00074853

Andyman (ANDYMAN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Andyman (ANDYMAN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ANDYMAN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ANDYMAN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ANDYMAN tokenomiką, galite peržiūrėti ANDYMAN tokeno kainą realiuoju laiku!

ANDYMAN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ANDYMAN? Mūsų ANDYMAN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

