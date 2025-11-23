Vision (VSN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVision (VSN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:25:25(UTC+8)
Vision (VSN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Vision (VSN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 242.43M
Bendra pasiūla:
$ 4.22B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 3.42B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 297.65M
Visų laikų rekordas:
$ 0.2299
Visų laikų minimumas:
$ 0.06855638448230492
Dabartinė kaina:
$ 0.07087
Vision (VSN) Informacija

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Oficiali svetainė:
https://vision.now/
Baltoji knyga:
https://cdn.bitpanda.com/media/web3/Vision_Token_Whitepaper_EN.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Vision (VSN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Vision (VSN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VSN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VSN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VSN tokenomiką, galite peržiūrėti VSN tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

