Somnia (SOMI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSomnia (SOMI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:48:50(UTC+8)
Somnia (SOMI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Somnia (SOMI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 263.70M
$ 263.70M$ 263.70M
Visų laikų rekordas:
$ 1.9275
$ 1.9275$ 1.9275
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.2637
$ 0.2637$ 0.2637

Somnia (SOMI) Informacija

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Oficiali svetainė:
https://somnia.network/
Baltoji knyga:
https://docs.somnia.network/concepts/litepaper/somnia-mission
Blokų naršyklė:
https://shannon-explorer.somnia.network/

Somnia (SOMI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Somnia (SOMI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOMI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SOMI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SOMI tokenomiką, galite peržiūrėti SOMI tokeno kainą realiuoju laiku!

Somnia (SOMI) Kainų istorija

SOMI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SOMI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SOMI? Mūsų SOMI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

