Daugiau apie SOMI
SOMI Kainos informacija
Kas yra SOMI
SOMI Baltoji knyga
SOMI Oficiali svetainė
SOMI Tokenomika
SOMI Kainų prognozė
SOMI Istorija
SOMI pirkimo vadovas
SOMIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą
SOMI Spot
SOMI USDT-M ateities sandoriai
Prieš pateikimą į rinką
Uždirbti
Airdrop+
Naujienos
Tinklaraštis
Mokytis
Somnia (SOMI) Tokenomika
Somnia (SOMI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Somnia (SOMI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Somnia (SOMI) Informacija
Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.
Somnia (SOMI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Somnia (SOMI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOMI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SOMI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SOMI tokenomiką, galite peržiūrėti SOMI tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti SOMI
Norite įtraukti Somnia (SOMI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SOMI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Somnia (SOMI) Kainų istorija
SOMI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
SOMI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SOMI? Mūsų SOMI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką
Pirkti Somnia (SOMI)
Suma
1 SOMI = 0.2637 USD
Prekyba Somnia (SOMI)
KARŠTA
Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje
TOP apimtis
Kriptovaliutos su didžiausia prekybos apimtimi
Naujai pridėta
Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai
Stipriausi kainos augimai
24 valandų kriptovaliutų pelningiausios sritys, į kurias turėtų atkreipti dėmesį kiekvienas prekiautojas