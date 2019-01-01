OpenServ (SERV) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOpenServ (SERV), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
OpenServ (SERV) Informacija

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

Oficiali svetainė:
https://openserv.ai
Baltoji knyga:
https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042

OpenServ (SERV) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OpenServ (SERV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 43.62M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 672.38M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 64.88M
Visų laikų rekordas:
$ 0.08939
Visų laikų minimumas:
$ 0.001324754625465334
Dabartinė kaina:
$ 0.06488
OpenServ (SERV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OpenServ (SERV) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SERV tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SERV tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SERV tokenomiką, galite peržiūrėti SERV tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.