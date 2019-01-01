ritestream (RITE) Tokenomika

ritestream (RITE) Informacija

ritestream is an eco-system platform for the creation, monetisation and consumption of film and TV content in Web3. ritestream’s vision is to democratise the creator economy and generate revenues in the metaverse and via NFT’s for creators and the community.

Oficiali svetainė:
https://ritestream.io/
Baltoji knyga:
https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E

ritestream (RITE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ritestream (RITE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 921.89K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 726.47M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.27M
Visų laikų rekordas:
$ 0.13859
Visų laikų minimumas:
$ 0.00039709608385956
Dabartinė kaina:
$ 0.001269
ritestream (RITE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ritestream (RITE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RITE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RITE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RITE tokenomiką, galite peržiūrėti RITE tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti RITE

Norite įtraukti ritestream (RITE) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius RITE pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

ritestream (RITE) Kainų istorija

RITE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

RITE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RITE? Mūsų RITE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.