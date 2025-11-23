RHEA (RHEA) Tokenomika

RHEA (RHEA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRHEA (RHEA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:47:00(UTC+8)
USD

RHEA (RHEA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius RHEA (RHEA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 22.80M
$ 22.80M$ 22.80M
Visų laikų rekordas:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
Visų laikų minimumas:
$ 0.013327583514416869
$ 0.013327583514416869$ 0.013327583514416869
Dabartinė kaina:
$ 0.0228
$ 0.0228$ 0.0228

RHEA (RHEA) Informacija

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

Oficiali svetainė:
https://rhea.finance/
Baltoji knyga:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x4c067DE26475E1CeFee8b8d1f6E2266b33a2372E

RHEA (RHEA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RHEA (RHEA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RHEA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RHEA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RHEA tokenomiką, galite peržiūrėti RHEA tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti RHEA

Norite įtraukti RHEA (RHEA) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius RHEA pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

RHEA (RHEA) Kainų istorija

RHEA kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

RHEA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RHEA? Mūsų RHEA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką