Daugiau apie MCH

MCH Kainos informacija

MCH Baltoji knyga

MCH Oficiali svetainė

MCH Tokenomika

MCH Kainų prognozė

MCH Istorija

MCH pirkimo vadovas

MCHvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MCH Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Moonchain logotipas

Moonchain kaina(MCH)

1 MCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.02433
$0.02433$0.02433
-1.37%1D
USD
Moonchain (MCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:00:17(UTC+8)

Moonchain (MCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02255
$ 0.02255$ 0.02255
24 val. žemiausia
$ 0.02519
$ 0.02519$ 0.02519
24 val. aukščiausia

$ 0.02255
$ 0.02255$ 0.02255

$ 0.02519
$ 0.02519$ 0.02519

$ 0.10565375612411103
$ 0.10565375612411103$ 0.10565375612411103

$ 0.019140666035387235
$ 0.019140666035387235$ 0.019140666035387235

+2.01%

-1.37%

-24.16%

-24.16%

Moonchain (MCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.02433. Per pastarąsias 24 valandas MCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02255 iki aukščiausios $ 0.02519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCH kaina yra $ 0.10565375612411103, o žemiausia – $ 0.019140666035387235.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCH per pastarąją valandą pasikeitė +2.01%, per 24 valandas – -1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Moonchain (MCH) rinkos informacija

No.1403

$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M

$ 158.27K
$ 158.27K$ 158.27K

$ 24.33M
$ 24.33M$ 24.33M

241.60M
241.60M 241.60M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,999,999
999,999,999 999,999,999

24.16%

BSC

Dabartinė Moonchain rinkos kapitalizacija yra $ 5.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 158.27K. MCH apyvartoje yra 241.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.33M

Moonchain (MCH) kainos istorija USD

Stebėkite Moonchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000338-1.37%
30 dienų$ +0.00433+21.65%
60 dienų$ +0.00433+21.65%
90 dienų$ +0.00433+21.65%
Moonchain kainos pokytis šiandien

Šiandien MCH užfiksuotas $ -0.000338 (-1.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Moonchain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00433 (+21.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Moonchain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MCH rodiklis pasikeitė $ +0.00433 (+21.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Moonchain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00433 (+21.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moonchain (MCH) pokyčius?

Peržiūrėkite Moonchain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Moonchain (MCH)

Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3.

Moonchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moonchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moonchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moonchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Moonchain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Moonchain (MCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonchain (MCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonchain prognozes.

Peržiūrėkite Moonchain kainos prognozę dabar!

Moonchain (MCH) Tokenomika

Supratimas apie Moonchain (MCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Moonchain (MCH)

Ieškote, kaip nusipirkti Moonchain? Viskas paprasta ir patogu! Moonchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MCH į vietos valiutas

1 Moonchain(MCH) į VND
640.24395
1 Moonchain(MCH) į AUD
A$0.036495
1 Moonchain(MCH) į GBP
0.0177609
1 Moonchain(MCH) į EUR
0.0206805
1 Moonchain(MCH) į USD
$0.02433
1 Moonchain(MCH) į MYR
RM0.1024293
1 Moonchain(MCH) į TRY
1.0062888
1 Moonchain(MCH) į JPY
¥3.57651
1 Moonchain(MCH) į ARS
ARS$34.8566178
1 Moonchain(MCH) į RUB
2.0556417
1 Moonchain(MCH) į INR
2.148339
1 Moonchain(MCH) į IDR
Rp398.8523952
1 Moonchain(MCH) į KRW
33.7914504
1 Moonchain(MCH) į PHP
1.3887564
1 Moonchain(MCH) į EGP
￡E.1.1729493
1 Moonchain(MCH) į BRL
R$0.1308954
1 Moonchain(MCH) į CAD
C$0.0335754
1 Moonchain(MCH) į BDT
2.9478228
1 Moonchain(MCH) į NGN
36.531495
1 Moonchain(MCH) į COP
$95.0390625
1 Moonchain(MCH) į ZAR
R.0.4223688
1 Moonchain(MCH) į UAH
1.0011795
1 Moonchain(MCH) į VES
Bs3.81981
1 Moonchain(MCH) į CLP
$23.13783
1 Moonchain(MCH) į PKR
Rs6.8766312
1 Moonchain(MCH) į KZT
13.0593708
1 Moonchain(MCH) į THB
฿0.7702878
1 Moonchain(MCH) į TWD
NT$0.7359825
1 Moonchain(MCH) į AED
د.إ0.0892911
1 Moonchain(MCH) į CHF
Fr0.0192207
1 Moonchain(MCH) į HKD
HK$0.1892874
1 Moonchain(MCH) į AMD
֏9.264864
1 Moonchain(MCH) į MAD
.د.م0.2187267
1 Moonchain(MCH) į MXN
$0.4493751
1 Moonchain(MCH) į SAR
ريال0.0912375
1 Moonchain(MCH) į PLN
0.0880746
1 Moonchain(MCH) į RON
лв0.1051056
1 Moonchain(MCH) į SEK
kr0.2265123
1 Moonchain(MCH) į BGN
лв0.0403878
1 Moonchain(MCH) į HUF
Ft8.1179478
1 Moonchain(MCH) į CZK
0.5050908
1 Moonchain(MCH) į KWD
د.ك0.00742065
1 Moonchain(MCH) į ILS
0.0807756
1 Moonchain(MCH) į AOA
Kz22.1784981
1 Moonchain(MCH) į BHD
.د.ب0.00914808
1 Moonchain(MCH) į BMD
$0.02433
1 Moonchain(MCH) į DKK
kr0.1547388
1 Moonchain(MCH) į HNL
L0.6345264
1 Moonchain(MCH) į MUR
1.1062851
1 Moonchain(MCH) į NAD
$0.4250451
1 Moonchain(MCH) į NOK
kr0.2398938
1 Moonchain(MCH) į NZD
$0.0406311
1 Moonchain(MCH) į PAB
B/.0.02433
1 Moonchain(MCH) į PGK
K0.1026726
1 Moonchain(MCH) į QAR
ر.ق0.0880746
1 Moonchain(MCH) į RSD
дин.2.4295938

Moonchain išteklius

Išsamesnei Moonchain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Moonchain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Moonchain

Kiek Moonchain(MCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MCH kaina USD valiuta yra 0.02433USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MCH į USD kaina?
Dabartinė MCH kaina USD valiuta yra $ 0.02433. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Moonchain rinkos kapitalizacija?
MCH rinkos kapitalizacija yra $ 5.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MCH apyvartoje?
MCH apyvartoje yra 241.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MCH kaina?
MCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10565375612411103USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MCH kaina?
MCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.019140666035387235USD.
Kokia yra MCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MCH yra $ 158.27KUSD.
Ar MCH kaina šiais metais kils?
MCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:00:17(UTC+8)

Moonchain (MCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MCH-į-USD skaičiuoklė

Suma

MCH
MCH
USD
USD

1 MCH = 0.02433 USD

Prekiauti MCH

MCHUSDT
$0.02433
$0.02433$0.02433
-1.41%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis