Moonchain (MCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.02433. Per pastarąsias 24 valandas MCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02255 iki aukščiausios $ 0.02519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCH kaina yra $ 0.10565375612411103, o žemiausia – $ 0.019140666035387235.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCH per pastarąją valandą pasikeitė +2.01%, per 24 valandas – -1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moonchain (MCH) rinkos informacija
$ 5.88M
$ 158.27K
$ 24.33M
241.60M
999,999,999
999,999,999
24.16%
BSC
Dabartinė Moonchain rinkos kapitalizacija yra $ 5.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 158.27K. MCH apyvartoje yra 241.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.33M
Moonchain (MCH) kainos istorija USD
Stebėkite Moonchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000338
-1.37%
30 dienų
$ +0.00433
+21.65%
60 dienų
$ +0.00433
+21.65%
90 dienų
$ +0.00433
+21.65%
Moonchain kainos pokytis šiandien
Šiandien MCH užfiksuotas $ -0.000338 (-1.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moonchain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00433 (+21.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moonchain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MCH rodiklis pasikeitė $ +0.00433 (+21.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moonchain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00433 (+21.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moonchain (MCH) pokyčius?
Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3.
Moonchain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moonchain (MCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonchain (MCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonchain prognozes.
Supratimas apie Moonchain (MCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Moonchain (MCH)
