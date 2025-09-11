Daugiau apie FURI

OYABUN logotipas

OYABUN kaina(FURI)

1 FURI į USD – tiesioginė kaina:

$0.019659
$0.019659$0.019659
+0.04%1D
USD
OYABUN (FURI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:54:24(UTC+8)

OYABUN (FURI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.019133
$ 0.019133$ 0.019133
24 val. žemiausia
$ 0.019782
$ 0.019782$ 0.019782
24 val. aukščiausia

$ 0.019133
$ 0.019133$ 0.019133

$ 0.019782
$ 0.019782$ 0.019782

+0.49%

+0.04%

+0.51%

+0.51%

OYABUN (FURI) realiojo laiko kaina yra $ 0.019659. Per pastarąsias 24 valandas FURI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.019133 iki aukščiausios $ 0.019782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FURI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FURI per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OYABUN (FURI) rinkos informacija

$ 70.92K
$ 70.92K$ 70.92K

$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Dabartinė OYABUN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 70.92K. FURI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.66M

OYABUN (FURI) kainos istorija USD

Stebėkite OYABUN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000786+0.04%
30 dienų$ -0.003564-15.35%
60 dienų$ +0.003164+19.18%
90 dienų$ +0.005808+41.93%
OYABUN kainos pokytis šiandien

Šiandien FURI užfiksuotas $ +0.00000786 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OYABUN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003564 (-15.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OYABUN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FURI rodiklis pasikeitė $ +0.003164 (+19.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OYABUN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.005808 (+41.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OYABUN (FURI) pokyčius?

Peržiūrėkite OYABUN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OYABUN (FURI)

$FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games.

OYABUN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OYABUN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FURIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OYABUN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OYABUN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OYABUN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OYABUN (FURI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OYABUN (FURI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OYABUN prognozes.

Peržiūrėkite OYABUN kainos prognozę dabar!

OYABUN (FURI) Tokenomika

Supratimas apie OYABUN (FURI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FURIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OYABUN (FURI)

Ieškote, kaip nusipirkti OYABUN? Viskas paprasta ir patogu! OYABUN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FURI į vietos valiutas

1 OYABUN(FURI) į VND
517.326585
1 OYABUN(FURI) į AUD
A$0.02968509
1 OYABUN(FURI) į GBP
0.01435107
1 OYABUN(FURI) į EUR
0.01671015
1 OYABUN(FURI) į USD
$0.019659
1 OYABUN(FURI) į MYR
RM0.08296098
1 OYABUN(FURI) į TRY
0.81132693
1 OYABUN(FURI) į JPY
¥2.889873
1 OYABUN(FURI) į ARS
ARS$28.0042455
1 OYABUN(FURI) į RUB
1.66098891
1 OYABUN(FURI) į INR
1.73451357
1 OYABUN(FURI) į IDR
Rp322.27863696
1 OYABUN(FURI) į KRW
27.34213038
1 OYABUN(FURI) į PHP
1.12410162
1 OYABUN(FURI) į EGP
￡E.0.94579449
1 OYABUN(FURI) į BRL
R$0.1061586
1 OYABUN(FURI) į CAD
C$0.02712942
1 OYABUN(FURI) į BDT
2.3944662
1 OYABUN(FURI) į NGN
29.65147311
1 OYABUN(FURI) į COP
$77.09394804
1 OYABUN(FURI) į ZAR
R.0.34383591
1 OYABUN(FURI) į UAH
0.81152352
1 OYABUN(FURI) į VES
Bs3.066804
1 OYABUN(FURI) į CLP
$18.892299
1 OYABUN(FURI) į PKR
Rs5.58335259
1 OYABUN(FURI) į KZT
10.59777372
1 OYABUN(FURI) į THB
฿0.62495961
1 OYABUN(FURI) į TWD
NT$0.59665065
1 OYABUN(FURI) į AED
د.إ0.07214853
1 OYABUN(FURI) į CHF
Fr0.01553061
1 OYABUN(FURI) į HKD
HK$0.15294702
1 OYABUN(FURI) į AMD
֏7.51190049
1 OYABUN(FURI) į MAD
.د.م0.17752077
1 OYABUN(FURI) į MXN
$0.3656574
1 OYABUN(FURI) į SAR
ريال0.07372125
1 OYABUN(FURI) į PLN
0.07155876
1 OYABUN(FURI) į RON
лв0.08512347
1 OYABUN(FURI) į SEK
kr0.18381165
1 OYABUN(FURI) į BGN
лв0.03283053
1 OYABUN(FURI) į HUF
Ft6.60797967
1 OYABUN(FURI) į CZK
0.41008674
1 OYABUN(FURI) į KWD
د.ك0.005995995
1 OYABUN(FURI) į ILS
0.06526788
1 OYABUN(FURI) į AOA
Kz17.98621569
1 OYABUN(FURI) į BHD
.د.ب0.007411443
1 OYABUN(FURI) į BMD
$0.019659
1 OYABUN(FURI) į DKK
kr0.12542442
1 OYABUN(FURI) į HNL
L0.51526239
1 OYABUN(FURI) į MUR
0.89566404
1 OYABUN(FURI) į NAD
$0.34560522
1 OYABUN(FURI) į NOK
kr0.19521387
1 OYABUN(FURI) į NZD
$0.03302712
1 OYABUN(FURI) į PAB
B/.0.019659
1 OYABUN(FURI) į PGK
K0.08335416
1 OYABUN(FURI) į QAR
ر.ق0.07155876
1 OYABUN(FURI) į RSD
дин.1.96904544

OYABUN išteklius

Išsamesnei OYABUN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OYABUN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OYABUN

Kiek OYABUN(FURI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FURI kaina USD valiuta yra 0.019659USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FURI į USD kaina?
Dabartinė FURI kaina USD valiuta yra $ 0.019659. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OYABUN rinkos kapitalizacija?
FURI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FURI apyvartoje?
FURI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FURI kaina?
FURI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FURI kaina?
FURI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra FURI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FURI yra $ 70.92KUSD.
Ar FURI kaina šiais metais kils?
FURI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FURI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:54:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FURI-į-USD skaičiuoklė

Suma

FURI
FURI
USD
USD

1 FURI = 0.019659 USD

Prekiauti FURI

FURIUSDT
$0.019659
$0.019659$0.019659
+0.04%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

