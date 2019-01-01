COCORO (COCORO) Tokenomika

COCORO (COCORO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCOCORO (COCORO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
COCORO (COCORO) Informacija

COCORO is a meme coin.

Oficiali svetainė:
https://www.officialcocoro.com
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/0x937a1cfaf0a3d9f5dc4d0927f72ee5e3e5f82a00

COCORO (COCORO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius COCORO (COCORO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.12M
Bendra pasiūla:
$ 797.49M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 797.25M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.12M
Visų laikų rekordas:
$ 0.11787
Visų laikų minimumas:
$ 0.00404362977335907
Dabartinė kaina:
$ 0.005166
COCORO (COCORO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti COCORO (COCORO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų COCORO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek COCORO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate COCORO tokenomiką, galite peržiūrėti COCORO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti COCORO

Norite įtraukti COCORO (COCORO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius COCORO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

COCORO (COCORO) Kainų istorija

COCORO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

COCORO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda COCORO? Mūsų COCORO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.