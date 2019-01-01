BounceBit (BB) Tokenomika

BounceBit (BB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBounceBit (BB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BounceBit (BB) Informacija

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Oficiali svetainė:
https://bouncebit.io/
Baltoji knyga:
https://docs.bouncebit.io/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12

BounceBit (BB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BounceBit (BB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 129.26M
$ 129.26M
Bendra pasiūla:
$ 2.10B
$ 2.10B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 791.44M
$ 791.44M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 342.97M
$ 342.97M
Visų laikų rekordas:
$ 0.87799
$ 0.87799
Visų laikų minimumas:
$ 0.07349155026090788
$ 0.07349155026090788
Dabartinė kaina:
$ 0.16332
$ 0.16332

BounceBit (BB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BounceBit (BB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BB tokenomiką, galite peržiūrėti BB tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BB

Norite įtraukti BounceBit (BB) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BB pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

BounceBit (BB) Kainų istorija

BB kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BB kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BB? Mūsų BB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

