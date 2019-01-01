BAJU (BAJU) Tokenomika
The Bajun Network, which will operate on a Kusama parachain, will be the Canary Network for Ajuna and will be fueled by the BAJU token. The Bajun Network will be fully functional and host games. It will be mainly used for testing and introducing new Ajuna features, services, and functionalities. This will provide a fast moving environment for development and testing. The Bajun Network also has a much easier slot leasing strategy to support smaller game studios and even small groups of game developers. It is intended to be a creative environment that can be used to pursue new kinds of game concepts and introduce new features and functionalities on a fully functional network.
BAJU (BAJU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BAJU (BAJU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BAJU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BAJU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BAJU tokenomiką, galite peržiūrėti BAJU tokeno kainą realiuoju laiku!
