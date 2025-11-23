Ark of Panda (AOP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieArk of Panda (AOP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:29:36(UTC+8)
Ark of Panda (AOP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ark of Panda (AOP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.81M
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 300.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 78.76M
Visų laikų rekordas:
$ 0.09233
Visų laikų minimumas:
$ 0.03443426501172903
Dabartinė kaina:
$ 0.03938
Ark of Panda (AOP) Informacija

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Oficiali svetainė:
https://arkofpanda.com/
Baltoji knyga:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Ark of Panda (AOP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ark of Panda (AOP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AOP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AOP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AOP tokenomiką, galite peržiūrėti AOP tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

