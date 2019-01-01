Stability World AI (AIW) Tokenomika

Stability World AI (AIW) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieStability World AI (AIW), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Stability World AI (AIW) Informacija

Stability World AI is a groundbreaking generative AI platform designed for Web3 enthusiasts, creators, and communities. It allows users to create, train, and deploy custom AI Models and AI Agents tailored to specific needs. Whether you’re generating KOL models, videos, or animations, Stability World AI provides tools to unlock your creativity and engage audiences. Each AI Agent is tokenized and paired with the native currency, $AIW, unlocking a seamless blend of creativity and decentralized finance. By providing a comprehensive Generative AI solution with the API Protocol, Stability World AI supports projects transforming social media personas into customizable materials and brings a new paradigm to digital identity, engagement, and DeFi.

Oficiali svetainė:
https://stabilityworld.ai/
Baltoji knyga:
https://docs.stabilityworld.ai/stability-world-ai
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x0ea82a52da127bb06740b4b2b2863fefe9c34011

Stability World AI (AIW) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Stability World AI (AIW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 26.07M
$ 26.07M$ 26.07M
Visų laikų rekordas:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.002607
$ 0.002607$ 0.002607

Stability World AI (AIW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Stability World AI (AIW) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AIW tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AIW tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AIW tokenomiką, galite peržiūrėti AIW tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti AIW

Norite įtraukti Stability World AI (AIW) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius AIW pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Stability World AI (AIW) Kainų istorija

AIW kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

AIW kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AIW? Mūsų AIW kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.