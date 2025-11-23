AGI Alpha (AGIALPHA) Tokenomika

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.90M
$ 2.90M
Bendra pasiūla:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.90M
$ 2.90M
Visų laikų rekordas:
$ 0.03709
$ 0.03709
Visų laikų minimumas:
$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268
Dabartinė kaina:
$ 0.0029048
$ 0.0029048

AGI Alpha (AGIALPHA) Informacija

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Oficiali svetainė:
https://agialpha.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

AGI Alpha (AGIALPHA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AGIALPHA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AGIALPHA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AGIALPHA tokenomiką, galite peržiūrėti AGIALPHA tokeno kainą realiuoju laiku!

