Gaukite Nacho the Kat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NACHO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Nacho the Kat kainos prognozė
Nacho the Kat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nacho the Kat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000054 prekybos kainą 2025 m.

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nacho the Kat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000057 prekybos kainą 2026 m.

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NACHO ateities kaina yra $ 0.000060 su 10.25% augimo norma.

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NACHO ateities kaina yra $ 0.000063 su 15.76% augimo norma.

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NACHO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000066, o augimo norma – 21.55%.

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NACHO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000069, o augimo norma – 27.63%.

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nacho the Kat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000113 prekybos kainą.

Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nacho the Kat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000184 prekybos kainą.

Trumpalaikės Nacho the Kat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000054
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000054
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000054
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000054
    0.41%
Nacho the Kat (NACHO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NACHO kaina yra $0.000054. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nacho the Kat (NACHO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NACHO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000054. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nacho the Kat (NACHO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NACHO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000054. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nacho the Kat (NACHO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NACHO kaina yra $0.000054. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nacho the Kat kainų statistika

--
----

--

$ 15.95M
$ 15.95M$ 15.95M

287.00B
287.00B 287.00B

--
----

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NACHO turi 287.00B apyvartą ir $ 15.95M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nacho the Kat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nacho the Kat, dabartinė Nacho the Kat kaina yra 0.000054USD. Apyvartinė Nacho the Kat (NACHO) pasiūla yra 287.00B NACHO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $15,952,324.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    16.55%
    $ 0
    $ 0.000057
    $ 0.000046
  • 7 dienos
    0.80%
    $ 0.000000
    $ 0.000063
    $ 0.000045
  • 30 dienų
    -14.01%
    $ -0.000007
    $ 0.000063
    $ 0.000045
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nacho the Kat kaina pasikeitė $0, atspindinti 16.55% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nacho the Kat buvo prekiaujama aukščiausia $0.000063 ir žemiausia $0.000045. Kainos pokytis buvo 0.80%. Ši naujausia tendencija parodo NACHO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nacho the Kat įvyko -14.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000007 vertę. Tai rodo, kad NACHO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nacho the Kat (NACHO) kainų prognozės modulis?

Nacho the Kat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NACHO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nacho the Kat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NACHO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nacho the Kat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NACHO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NACHO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nacho the Kat potencialą.

Kodėl NACHO kainų prognozė yra svarbi?

NACHO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NACHO dabar?
Pagal jūsų prognozes, NACHO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NACHO kainų prognozė?
Remiantis Nacho the Kat (NACHO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NACHO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NACHO 2026 m.?
1 vieneto Nacho the Kat (NACHO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NACHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NACHO kaina 2027 m.?
Nacho the Kat (NACHO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NACHO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NACHO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nacho the Kat (NACHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NACHO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nacho the Kat (NACHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NACHO 2030 m.?
1 vieneto Nacho the Kat (NACHO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NACHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NACHO kainų prognozė 2040 metams?
Nacho the Kat (NACHO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NACHO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.