Knit Finance (KFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Knit Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Knit Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Knit Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:22:48(UTC+8)

Knit Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Knit Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003135 prekybos kainą 2025 m.

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Knit Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003292 prekybos kainą 2026 m.

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KFT ateities kaina yra $ 0.003456 su 10.25% augimo norma.

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KFT ateities kaina yra $ 0.003629 su 15.76% augimo norma.

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003811, o augimo norma – 21.55%.

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004001, o augimo norma – 27.63%.

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Knit Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006518 prekybos kainą.

Knit Finance (KFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Knit Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010617 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003135
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003292
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003456
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003629
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003811
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004001
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004201
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004411
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004632
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004864
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005107
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005362
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005630
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005912
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006207
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006518
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Knit Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003135
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003135
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003138
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003148
    0.41%
Knit Finance (KFT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KFT kaina yra $0.003135. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Knit Finance (KFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003135. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Knit Finance (KFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003138. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Knit Finance (KFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KFT kaina yra $0.003148. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Knit Finance kainų statistika

--
----

--

$ 159.57K
$ 159.57K$ 159.57K

50.93M
50.93M 50.93M

--
----

--

Naujausia KFT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KFT turi 50.93M apyvartą ir $ 159.57K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Knit Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Knit Finance, dabartinė Knit Finance kaina yra 0.003135USD. Apyvartinė Knit Finance (KFT) pasiūla yra 50.93M KFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $159,573.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.82%
    $ 0
    $ 0.003155
    $ 0.002937
  • 7 dienos
    1.93%
    $ 0.000060
    $ 0.003241
    $ 0.002837
  • 30 dienų
    -5.28%
    $ -0.000165
    $ 0.003241
    $ 0.002837
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Knit Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.82% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Knit Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.003241 ir žemiausia $0.002837. Kainos pokytis buvo 1.93%. Ši naujausia tendencija parodo KFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Knit Finance įvyko -5.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000165 vertę. Tai rodo, kad KFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Knit Finance (KFT) kainų prognozės modulis?

Knit Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Knit Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Knit Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Knit Finance potencialą.

Kodėl KFT kainų prognozė yra svarbi?

KFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, KFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KFT kainų prognozė?
Remiantis Knit Finance (KFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KFT 2026 m.?
1 vieneto Knit Finance (KFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KFT kaina 2027 m.?
Knit Finance (KFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Knit Finance (KFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Knit Finance (KFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KFT 2030 m.?
1 vieneto Knit Finance (KFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KFT kainų prognozė 2040 metams?
Knit Finance (KFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KFT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:22:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.