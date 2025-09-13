Neuracat (NCAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Neuracat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NCAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Neuracat kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Neuracat kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Neuracat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Neuracat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000097 prekybos kainą 2025 m.

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Neuracat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000102 prekybos kainą 2026 m.

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NCAT ateities kaina yra $ 0.000108 su 10.25% augimo norma.

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NCAT ateities kaina yra $ 0.000113 su 15.76% augimo norma.

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NCAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000119, o augimo norma – 21.55%.

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NCAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000125, o augimo norma – 27.63%.

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Neuracat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000203 prekybos kainą.

Neuracat (NCAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Neuracat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000331 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000097
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000102
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000108
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000113
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000119
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000125
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000131
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000137
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000144
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000151
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000159
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000167
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000175
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000184
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000193
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000203
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Neuracat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000097
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000097
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000098
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000098
    0.41%
Neuracat (NCAT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NCAT kaina yra $0.000097. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Neuracat (NCAT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NCAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000097. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Neuracat (NCAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NCAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000098. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Neuracat (NCAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NCAT kaina yra $0.000098. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Neuracat kainų statistika

$ 97.93K
$ 97.93K$ 97.93K

999.94M
999.94M 999.94M

Naujausia NCAT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NCAT turi 999.94M apyvartą ir $ 97.93K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Neuracat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Neuracat, dabartinė Neuracat kaina yra 0.000097USD. Apyvartinė Neuracat (NCAT) pasiūla yra 999.94M NCAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $97,931.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    7.27%
    $ 0
    $ 0.000098
    $ 0.000091
  • 7 dienos
    9.98%
    $ 0.000009
    $ 0.000098
    $ 0.000086
  • 30 dienų
    0.21%
    $ 0.000000
    $ 0.000098
    $ 0.000086
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Neuracat kaina pasikeitė $0, atspindinti 7.27% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Neuracat buvo prekiaujama aukščiausia $0.000098 ir žemiausia $0.000086. Kainos pokytis buvo 9.98%. Ši naujausia tendencija parodo NCAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Neuracat įvyko 0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000000 vertę. Tai rodo, kad NCAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Neuracat (NCAT) kainų prognozės modulis?

Neuracat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NCAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Neuracat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NCAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Neuracat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NCAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NCAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Neuracat potencialą.

Kodėl NCAT kainų prognozė yra svarbi?

NCAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NCAT dabar?
Pagal jūsų prognozes, NCAT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NCAT kainų prognozė?
Remiantis Neuracat (NCAT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NCAT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NCAT 2026 m.?
1 vieneto Neuracat (NCAT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NCAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NCAT kaina 2027 m.?
Neuracat (NCAT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NCAT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NCAT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neuracat (NCAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NCAT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neuracat (NCAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NCAT 2030 m.?
1 vieneto Neuracat (NCAT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NCAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NCAT kainų prognozė 2040 metams?
Neuracat (NCAT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NCAT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:44:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.