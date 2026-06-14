Sato (SATO) kainų prognozė 2026–2050 m.

Gaukite Sato kainų prognozes 2027, 2028, 2029, 2030 ir vėlesniems metams. Nuspėkite, kiek SATO galėtų augti per ateinančius penkerius metus ar ilgiau, naudodami momentines prognozes, pagrįstas rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sato kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sato kainos prognozė
$0.2835
$0.2835$0.2835
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 17:54:17(UTC+8)
Dabartinė kainaSATO per 2027SATO per 2028SATO per 2029SATO per 2030
$0.2835$0.29767499999999997$0.31255875$0.3281866875$0.34459602187500005

Trumpalaikės Sato kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Remiantis dabartinėmis prognozėmis, modelis prognozuoja trumpalaikį kainų judėjimą per ateinančias 30 dienų. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami numatomi kainų lygiai šiandien, rytoj, šią savaitę ir per ateinančias 30 dienų.

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • June 14, 2026(Šiandien)
    $ 0.2835
    0.00%
  • June 15, 2026(Rytoj)
    $ 0.283538
    0.01%
  • June 21, 2026(Šią savaitę)
    $ 0.283771
    0.10%
  • July 14, 2026(30 dienų)
    $ 0.284665
    0.41%

Sato (SATO) Kainų prognozė šiandien

Prognozuojama kaina SATO June 14, 2026(Šiandien) yra $0.2835. Šis įvertinimas pagrįstas dabartinėmis prognozės įvestimis ir pateikia trumpą apžvalgą apie tai, kur kainos gali keistis per ateinančias 24 valandas.Sužinokite daugiau apie SATO tiesioginę kainą šiandien.

Sato (SATO) Kainos prognozavimas rytoj

June 15, 2026(Rytoj), prognozuojama kaina SATO yra $0.283538, naudojant 5% metinio augimo rodiklį. Šis požiūris padeda nustatyti kitos dienos bazinį lygį remiantis tomis pačiomis prielaidomis.

Sato (SATO) Kainos prognozė šią savaitę

June 21, 2026(Šią savaitę) prognozuojama SATO kaina yra $0.283771, remiantis tuo pačiu metiniu augimo rodikliu 5%. Ši savaitinė apžvalga apibendrina numatomą kryptį artimiausiomis dienomis, remiantis stabilaus augimo scenarijumi.

Sato (SATO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį iki July 14, 2026(30 dienų), prognozuojama SATO kaina yra $0.284665. Šiame įvertinime taikomas tas pats metinis augimo rodiklis 5% , siekiant apytikriai nustatyti kainą po vieno mėnesio.

Ilgalaikė Sato kainų prognozė: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

Remiantis ilgalaikiais kainų prognozavimo moduliais, Sato galėtų būti $0.2835 2026 m., $0.297674 2027 m., $0.312600 2028 m., $0.328230 2029 m., $0.344642 2030 m., $0.561610 2040 m. ir $0.915049 2050 m..

Slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte visą Sato metinių kainų tikslų ir numatomos investicijų grąžos lentelę.

Mėnuo
Min. Kaina
Vid. Kaina
Maks. Kaina
ROI
  • Jun 2026
    $ 0.25515
    $ 0.2835
    $ 0.31185
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.256209
    $ 0.284677
    $ 0.313144
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.257273
    $ 0.285859
    $ 0.314445
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.258307
    $ 0.287007
    $ 0.315708
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.259379
    $ 0.288199
    $ 0.317019
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.260421
    $ 0.289357
    $ 0.318293
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.261503
    $ 0.290559
    $ 0.319615
    12.74%

Sato (SATO) Kainų analizė, pagrįsta pagrindiniais rinkos rodikliais

Techninė analizė nagrinėja kainų judėjimą ir bendruosius rodiklius, siekiant suprasti tendenciją ir impulsą. Žemiau pateikiama automatinė Sato kelių laikotarpių momentinė nuotrauka, kurioje apibendrinama dabartinė techninė paklaida ir ką grafikas signalizuoja toliau. Tai yra techninis straipsnis, o ne garantuota prognozė, todėl prašome atlikti savo tyrimą ir tinkamai įvertinti riziką.

StipriairekomenduojamaparduotiParduotiNeutralusPirktiStipriairekomenduojamapirkti
Pirkti
Parduoti 10
Neutralus 1
Pirkti 15
Slenkamieji vidurkiai:NeutralusParduoti 8Neutralus 0Pirkti 6
Techniniai rodikliai:Stipriai rekomenduojama pirktiParduoti 2Neutralus 1Pirkti 9
Vardas
Klasikinis
Fibonacci
R3
0.3156
0.3069
R2
0.3069
0.3002
R1
0.2978
0.2959
PP
0.2891
0.2891
S1
0.28
0.2824
S2
0.2714
0.2781
S3
0.2622
0.2714
Slenkamieji vidurkiai
Sato šiuo metu prekiaujama $0.2835, su trumpalaikiu slenkamuoju vidurkiu MA50 ties 0 ir EMA50 ties 0. Tai rodo Augimo pozicija („Bullish“) tendenciją, jei kaina išlieka aukščiau šių lygių atžvilgiu. Ilgalaikiai slenkamieji vidurkiai, MA200 ties 0 ir EMA200 ties 0, apibrėžia platesnę rinkos kryptį.
Jei kaina vėl pasiekia MA200 / EMA200 zoną, ji laikoma atrama, kai $0.2835 yra virš 0 ir 0, pasipriešinimu, kai $0.2835 yra žemiau abiejų, ir neutrali, kai kaina yra tarp jų.
Santrauka: Dabartiniai slenkamieji vidurkiai rodo Pirkti rinkos tendenciją.
RSI
RSI(14) yra 42.7038, o impulsas yra Neutralus. RSI virš 60 paprastai rodo stipresnę augimo tendenciją, RSI žemiau 40 rodo silpnesnį pagreitį, o vertės tarp 40–60 paprastai atspindi svyravimų diapazoną. Jei RSI išliks dabartinėje juostoje, tikėtina, kad dienos tendencija išliks.
Santrauka: RSI rodo Pirkti rinkos tendenciją, pagrįstą dabartiniu impulsu.
Bollingerio juostos
BOLL(20,2) signalai šiuo metu yra Neutralus ir Parduoti dienos intervale.
Santrauka: Bolingerio juostos rodo Neutralus šališkumą.
KDJ
KDJ(9,3,3) indikatorius rodo K ties 20.4374, D ties 19.3608 ir J ties 22.5904, o tai reiškia, kad impulsas yra Augimo pozicija („Bullish“). Kai K–D skirtumas yra teigiamas (K > D), tai reiškia, kad reikia pirkti; kai neigiamas (K < D), tai reiškia, kad reikia parduoti; kai artimas nuliui, tai yra neutralios tendencijos.
Santrauka: KDJ rodo Pirkti rinkos tendenciją, pagrįstą momentu ir skirtumu tarp K ir D.
StochRSI
StochRSI rodo K ties 2.3058 ir D ties 3.8008, o tai rodo, kad impulsas yra blukimas. Jei StochRSI išliks šiame diapazone, tikėtina, kad kainos judėjimas išliks dabartinėje tendencijoje.
Santrauka: StochRSI rodo Parduoti rinkos tendenciją, signalizuodamas, ar impulsas išliks, ar mažės.
Sukimosi taškai
Klasikiniai atsparos taškai rodo PP ties 0.2891, R1 ties 0.2978 ir S1 ties 0.28, nurodydami pagrindinius atramos ir pasipriešinimo lygius. Fibonačio sukimosi taškai PP skiria ties 0.2891, R2 – ties 0.3002, o S2 – ties 0.2781. Pralaužus šiuos lygius, dėmesys būtų nukreiptas į kitą rinkos diapazoną.
Santrauka: Atgaliniai taškai rodo Parduoti rinkos tendenciją.

Pagrindiniai Sato kainų prognozių veiksniai

Veiksniai, kurie gali turėti įtakos Sato kainos prognozėms, paprastai apima makroekonominę nuotaiką ir konkrečias monetos savybes. Sato gali kisti kartu su platesniais kriptovaliutų rizikos prisiėmimo / rizikos vengimo srautais, tačiau prognozės taip pat priklauso nuo likvidumo gylio, rinkos formuotojų paramos ir didelių turėtojų srautų. Tokenomika (teisės įgijimas, atrakinimo grafikai, emisijos), įtraukimas į biržos sąrašus, ekosistemos augimas, produktų pristatymas, partnerystės ir saugumo ar reguliavimo naujienos gali iš esmės pakeisti lūkesčius ir paskatinti didesnį kainų perskaičiavimą, palyginti su didelės kapitalizacijos turtu.

Kiek būs vertas jūsų Sato po 1 metų?

Pasinaudokite mūsų įrankiu, kad numatytumėte savo Sato (SATO) investicijos būsimą vertę per ateinančius 1 metus. Įvedę savo investicijų sumą ir numatomą metinį augimo tempą, galite lengvai apskaičiuoti numatomą investicijų grąžą.

2027
Prognozuojamas pelnas 2027$ 50.00
Numatoma ROI5.00%

Kaip veikia Sato (SATO) kainų prognozavimas

Šis įrankis rodo „kas būtų, jeigu“ Sato kainos kelią, pagrįstą jūsų įvestu augimo tempu. Jis akimirksniu atnaujinamas naudojant naujausią kainą.

1. Trumpalaikio pajamingumo modeliavimas

Įveskite numatomą trumpalaikį pelno pokytį 5% (teigiamą arba neigiamą). Tai leidžia imituoti rinkos nepastovumą ir greitai įvertinti Sato pelną arba nuostolį skirtingomis sąlygomis.

2. Ilgalaikio augimo prognozė

Ilgalaikiam planavimui sistema taiko numatytąjį 5% metinį augimo tempą. Tai padeda įvertinti Sato laikymo potencialą esant pastoviam rinkos augimui.

3. Apskaičiuokite investicijų grąžą

Tiesiog įveskite savo investicijos sumą ir numatomą metinį augimo tempą. Skaičiuoklė akimirksniu apskaičiuoja jūsų investicinius tikslus, prognozuodama jūsų SATO turimų akcijų vertę ateityje.

4. Numatoma vertė ir ROI

Remdamiesi savo įvestimis, akimirksniu peržiūrėkite prognozuojamą bendrą turto vertę ir investicijų grąžą (ROI) skirtingais laikotarpiais, teikdami duomenimis pagrįstą paramą savo laikymo strategijai.

Svarbu: Tai yra scenarijų skaičiuoklė, o ne garantuota prognozė, ir neturėtų būti laikoma finansine konsultacija.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Kokia bus Sato vertė 2026?
Remiantis jūsų įvestu 5% tarifu, ši skaičiuoklė prognozuoja Sato ties 0.2835 USD 2026. Tai scenarijaus projekcija, kuri akimirksniu atnaujinama, kai pakeičiate įvesties procentą. Tai nėra garantuota rinkos prognozė.
Kiek $1 iš Sato bus vertas 2030 m.?
Remiantis jūsų 5% pateikimu, 1 USD iš Sato šiandien prognozuojama tapti 1.22 USD iki 2030. Tai apskaičiuojama taikant jūsų pasirinktą normą šiandienos kainai per tam tikrą laikotarpį, todėl pakeitus įvesties procentinę dalį, pasikeis ir 1 USD rezultatas.
Kiek 1 Sato bus vertas 2026?
Naudojant 5% normą, kurią įvedėte, prognozuojama 1 kaina Sato 2026 m. yra 0.2835 USD. Šis skaičius visiškai priklauso nuo jūsų įvesties procentinės dalies, todėl jis pasikeis kaskart, kai pakeisite prielaidą.
Kokia bus Sato vertė 2040 m.?
2040 m. rezultatas yra ilgalaikė prognozė, pagrįsta jūsų pasirinkta 5% norma. Remiantis šia prielaida, Sato prognozuojama maždaug ties 0.561310 USD 2040 m.. Kadangi tai apima daugelį metų, nedideli įvesties procentinės dalies pokyčiai gali lemti labai skirtingus rezultatus – traktuokite tai kaip „kas būtų, jeigu“ scenarijų, o ne kaip neabejotiną dalyką.
Sato kainos prognozė šiandien
Šiandienos skaičius šiame puslapyje yra dabartinė referencinė kaina (0.2835 USD) ir prognozė, pagrįsta jūsų įvestais 5% duomenimis. Jei pakeisite įvesties procentinę dalį, prognozuojama kreivė bus nedelsiant atnaujinta, o realaus laiko kaina liks rinkos momentine nuotrauka.
Sato kainos prognozė rytoj
Rytojaus skaičius apskaičiuojamas pratęsiant jūsų 5% prielaidą trumpesniam laikotarpiui nuo šiandienos kainos (0.2835 USD). Rodoma prognozuojama vertė (0.283538 USD) pasikeis, jei pakoreguosite įvesties procentą, nes tai scenarijus, pagrįstas jūsų pasirinkta palūkanų norma, o ne fiksuota rinkos kaina.
Sato kainos prognozė artimiausioms 24 valandoms
Kitas 24 valandų įvertinimas yra normos pagrindu sudarytas prognozės rodiklis, apskaičiuotas pagal jūsų 5% įvestį ir dabartinę kainą (0.2835 USD). Jis dinamiškai atnaujinamas, kai keičiate įvesties procentą, ir turėtų būti vertinamas kaip orientacinis scenarijus, nes realūs dienos svyravimai gali priklausyti nuo kintamumo ir naujienų.
Sato kainų prognozė artimiausiomis dienomis
Artimiausiomis keliomis dienomis prognozė ir toliau taiko jūsų 5% prielaidą nuo 0.2835 USD. Išvesties duomenys (pvz., 0.283771 USD) skirti parodyti, kaip jūsų pasirinktas tarifas keičiasi laikui bėgant, ir bus akimirksniu atnaujinami, kai pasikeis įvesties procentinė vertė.
Sato kainų prognozė 2030 m.
Pateikta 2030 m. vertė yra gauta pritaikius jūsų 5% prielaidą maždaug 4 metų laikotarpiui nuo šiandienos. Remiantis šiais duomenimis, skaičiuoklė prognozuoja 0.344596 USD 2030 m.. Pakeitus įvesties procentą, 2030 m. skaičius pasikeičia iš karto.
Ar Sato toliau kils aukštyn ar leisis žemyn?
Trumpuoju laikotarpiu Sato dažnai priklauso nuo rinkos nuotaikų, kintamumo ir likvidumo. Jei impulsas išliks teigiamas, kaina gali kilti; jei nepastovumas išaugs arba vėl bus atsisakyta rizikos, kaina gali kristi.
Kokia yra Sato prognozė artimiausioms 30 dienų?
Remiantis jūsų 5% prielaida, ši skaičiuoklė prognozuoja Sato apie 0.284665 USD per ateinančius 30 dienų. 30 dienų rodiklis dinamiškai atnaujinamas, kai pasikeičia įvestas procentas arba rinkos kaina, todėl jį reikėtų vertinti kaip galimą scenarijų, o ne garantuotą rezultatą, ypač didelio kintamumo laikotarpiais.
Ar Sato yra geras pasirinkimas 2026?
Ar Sato yra „geras pirkinys“ 2026 priklauso nuo jūsų prielaidų ir rizikos tolerancijos. Remiantis jūsų 5% scenarijumi, skaičiuoklė prognozuoja Sato maždaug 0.2835 USD 2026 m.. Tačiau vien prognozė neturėtų būti lemiamas veiksnys. Labiau subalansuotas požiūris yra derinti:
  • Techniniai signalai: tendencijos stiprumas, kintamumas ir nuostolių rizika, remiantis istorinėmis kainų pokyčių tendencijomis;
  • Pagrindiniai veiksniai: ekosistemos aktyvumas (vartotojai, sandoriai, mokesčiai), kūrėjų dinamika ir realūs paklausos veiksniai;
  • Rinkos sąlygos: likvidumo ciklai ir bendras požiūris į kriptovaliutas.

    • Jei svarstote galimybę pradėti prekiauti 2026, prognozę traktuokite kaip „kas būtų, jei“ scenarijų, o ne kaip garantiją, ir atitinkamai įvertinkite savo riziką.

    Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 17:54:17(UTC+8)

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    Poros
    Kaina
    24 val. pokytis
    24 val. apimtis
    SATO/USDT
    $0.2836
    $0.2836$0.2836
    0.00%
    0.00% (USDT)

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    Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

    Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.