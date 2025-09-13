Hypersign Identity (HID) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hypersign Identity kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HID augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hypersign Identity kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hypersign Identity kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:04:10(UTC+8)

Hypersign Identity Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hypersign Identity galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008121 prekybos kainą 2025 m.

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hypersign Identity galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008527 prekybos kainą 2026 m.

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HID ateities kaina yra $ 0.008953 su 10.25% augimo norma.

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HID ateities kaina yra $ 0.009401 su 15.76% augimo norma.

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HID 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009871, o augimo norma – 21.55%.

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HID 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010364, o augimo norma – 27.63%.

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hypersign Identity kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016883 prekybos kainą.

Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hypersign Identity kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027500 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008121
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008527
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008953
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009401
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009871
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010364
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010883
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011427
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011998
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012598
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013228
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013889
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014584
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015313
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016079
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016883
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hypersign Identity kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.008121
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.008122
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008128
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.008154
    0.41%
Hypersign Identity (HID) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma HID kaina yra $0.008121. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hypersign Identity (HID) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė HID, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008122. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hypersign Identity (HID) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HID, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008128. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hypersign Identity (HID) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HID kaina yra $0.008154. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hypersign Identity kainų statistika

--
----

--

$ 276.93K
$ 276.93K$ 276.93K

34.00M
34.00M 34.00M

--
----

--

Naujausia HID kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HID turi 34.00M apyvartą ir $ 276.93K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hypersign Identity istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hypersign Identity, dabartinė Hypersign Identity kaina yra 0.008121USD. Apyvartinė Hypersign Identity (HID) pasiūla yra 34.00M HID, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $276,934.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.88%
    $ 0.000303
    $ 0.008146
    $ 0.007813
  • 7 dienos
    -9.46%
    $ -0.000768
    $ 0.008708
    $ 0.007529
  • 30 dienų
    -5.37%
    $ -0.000436
    $ 0.008708
    $ 0.007529
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hypersign Identity kaina pasikeitė $0.000303, atspindinti 3.88% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hypersign Identity buvo prekiaujama aukščiausia $0.008708 ir žemiausia $0.007529. Kainos pokytis buvo -9.46%. Ši naujausia tendencija parodo HID potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hypersign Identity įvyko -5.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000436 vertę. Tai rodo, kad HID artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hypersign Identity (HID) kainų prognozės modulis?

Hypersign Identity Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HID kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hypersign Identity ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HID būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hypersign Identity kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HID ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HID pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hypersign Identity potencialą.

Kodėl HID kainų prognozė yra svarbi?

HID kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HID dabar?
Pagal jūsų prognozes, HID pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HID kainų prognozė?
Remiantis Hypersign Identity (HID) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HID kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HID 2026 m.?
1 vieneto Hypersign Identity (HID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HID kaina 2027 m.?
Hypersign Identity (HID) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HID kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HID kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hypersign Identity (HID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HID kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hypersign Identity (HID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HID 2030 m.?
1 vieneto Hypersign Identity (HID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HID kainų prognozė 2040 metams?
Hypersign Identity (HID) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HID kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.