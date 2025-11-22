WLFI (WLFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WLFI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WLFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WLFI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WLFI kainos prognozė
$0.1446
$0.1446$0.1446
+17.75%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:28:03(UTC+8)

WLFI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WLFI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1446 prekybos kainą 2025 m.

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WLFI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.151830 prekybos kainą 2026 m.

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WLFI ateities kaina yra $ 0.159421 su 10.25% augimo norma.

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WLFI ateities kaina yra $ 0.167392 su 15.76% augimo norma.

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.175762, o augimo norma – 21.55%.

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.184550, o augimo norma – 27.63%.

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WLFI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.300613 prekybos kainą.

WLFI (WLFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WLFI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.489666 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1446
    0.00%
  • 2026
    $ 0.151830
    5.00%
  • 2027
    $ 0.159421
    10.25%
  • 2028
    $ 0.167392
    15.76%
  • 2029
    $ 0.175762
    21.55%
  • 2030
    $ 0.184550
    27.63%
  • 2031
    $ 0.193777
    34.01%
  • 2032
    $ 0.203466
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.213640
    47.75%
  • 2034
    $ 0.224322
    55.13%
  • 2035
    $ 0.235538
    62.89%
  • 2036
    $ 0.247315
    71.03%
  • 2037
    $ 0.259680
    79.59%
  • 2038
    $ 0.272664
    88.56%
  • 2039
    $ 0.286298
    97.99%
  • 2040
    $ 0.300613
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės WLFI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.1446
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.144619
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.144738
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.145194
    0.41%
WLFI (WLFI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma WLFI kaina yra $0.1446. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WLFI (WLFI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė WLFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.144619. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WLFI (WLFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WLFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.144738. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WLFI (WLFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WLFI kaina yra $0.145194. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WLFI kainų statistika

$ 0.1446
$ 0.1446$ 0.1446

+17.75%

$ 3.56B
$ 3.56B$ 3.56B

24.60B
24.60B 24.60B

$ 12.41M
$ 12.41M$ 12.41M

--

Naujausia WLFI kaina yra $ 0.1446. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +17.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 12.41M.
Be to, WLFI turi 24.60B apyvartą ir $ 3.56B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti WLFI (WLFI)

Bandote įsigyti WLFI? Dabar galite WLFI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti WLFI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WLFI dabar

WLFI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WLFI, dabartinė WLFI kaina yra 0.1446USD. Apyvartinė WLFI (WLFI) pasiūla yra 0.00 WLFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.56B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.17%
    $ 0.020700
    $ 0.1497
    $ 0.1207
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.001500
    $ 0.1515
    $ 0.1138
  • 30 dienų
    0.14%
    $ 0.018199
    $ 0.1741
    $ 0.1055
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WLFI kaina pasikeitė $0.020700, atspindinti 0.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WLFI buvo prekiaujama aukščiausia $0.1515 ir žemiausia $0.1138. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo WLFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WLFI įvyko 0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.018199 vertę. Tai rodo, kad WLFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą WLFI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WLFI kainų istoriją

Kaip veikia WLFI (WLFI) kainų prognozės modulis?

WLFI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WLFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WLFI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WLFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WLFI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WLFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WLFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WLFI potencialą.

Kodėl WLFI kainų prognozė yra svarbi?

WLFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WLFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, WLFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WLFI kainų prognozė?
Remiantis WLFI (WLFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WLFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WLFI 2026 m.?
1 vieneto WLFI (WLFI) kaina šiandien yra $0.1446. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WLFI kaina 2027 m.?
WLFI (WLFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WLFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WLFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WLFI (WLFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WLFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WLFI (WLFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WLFI 2030 m.?
1 vieneto WLFI (WLFI) kaina šiandien yra $0.1446. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WLFI kainų prognozė 2040 metams?
WLFI (WLFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WLFI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:28:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.