Market Dominance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:27:52(UTC+8)

Market Dominance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Market Dominance galėtų augti 0,00%. Ji gali pasiekti $ 0,006007 prekybos kainą 2025 m.

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Market Dominance galėtų augti 5,00%. Ji gali pasiekti $ 0,006307 prekybos kainą 2026 m.

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MD ateities kaina yra $ 0,006623 su 10,25% augimo norma.

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MD ateities kaina yra $ 0,006954 su 15,76% augimo norma.

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0,007301, o augimo norma – 21,55%.

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0,007667, o augimo norma – 27,63%.

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Market Dominance kaina galėtų išaugti 107,89%. Ji gali pasiekti $ 0,012488 prekybos kainą.

Market Dominance (MD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Market Dominance kaina galėtų išaugti 238,64%. Ji gali pasiekti $ 0,020343 prekybos kainą.

Trumpalaikės Market Dominance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Market Dominance (MD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MD kaina yra $0,006007. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Market Dominance (MD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0,006008. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Market Dominance (MD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0,006013. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Market Dominance (MD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MD kaina yra $0,006032. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Market Dominance kainų statistika

--
----

--

$ 3,32M
$ 3,32M$ 3,32M

550,41M
550,41M 550,41M

--
----

--

Naujausia MD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0,00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MD turi 550,41M apyvartą ir $ 3,32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Market Dominance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Market Dominance, dabartinė Market Dominance kaina yra 0,006007USD. Apyvartinė Market Dominance (MD) pasiūla yra 550,41M MD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3 321 527.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    9,73%
    $ 0,000532
    $ 0,006006
    $ 0,005472
  • 7 dienos
    20,22%
    $ 0,001214
    $ 0,006147
    $ 0,004800
  • 30 dienų
    -3,27%
    $ -0,000196
    $ 0,006147
    $ 0,004800
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Market Dominance kaina pasikeitė $0,000532, atspindinti 9,73% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Market Dominance buvo prekiaujama aukščiausia $0,006147 ir žemiausia $0,004800. Kainos pokytis buvo 20,22%. Ši naujausia tendencija parodo MD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Market Dominance įvyko -3,27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0,000196 vertę. Tai rodo, kad MD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Market Dominance (MD) kainų prognozės modulis?

Market Dominance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Market Dominance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Market Dominance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Market Dominance potencialą.

Kodėl MD kainų prognozė yra svarbi?

MD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MD dabar?
Pagal jūsų prognozes, MD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MD kainų prognozė?
Remiantis Market Dominance (MD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MD 2026 m.?
1 vieneto Market Dominance (MD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MD padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MD kaina 2027 m.?
Market Dominance (MD) prognozuojama, kad kasmet bus 0,00%, o iki 2027 m. 1 MD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Market Dominance (MD) augs 0,00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Market Dominance (MD) augs 0,00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MD 2030 m.?
1 vieneto Market Dominance (MD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MD padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MD kainų prognozė 2040 metams?
Market Dominance (MD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0,00%, o iki 2040 m. 1 MD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.