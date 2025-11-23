EMIT (EMIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite EMIT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EMIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte EMIT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

EMIT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
EMIT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, EMIT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.29698 prekybos kainą 2025 m.

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, EMIT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.311829 prekybos kainą 2026 m.

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EMIT ateities kaina yra $ 0.327420 su 10.25% augimo norma.

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EMIT ateities kaina yra $ 0.343791 su 15.76% augimo norma.

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EMIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.360981, o augimo norma – 21.55%.

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EMIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.379030, o augimo norma – 27.63%.

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. EMIT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.617400 prekybos kainą.

EMIT (EMIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. EMIT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0056 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.29698
    0.00%
  • 2026
    $ 0.311829
    5.00%
  • 2027
    $ 0.327420
    10.25%
  • 2028
    $ 0.343791
    15.76%
  • 2029
    $ 0.360981
    21.55%
  • 2030
    $ 0.379030
    27.63%
  • 2031
    $ 0.397981
    34.01%
  • 2032
    $ 0.417880
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.438774
    47.75%
  • 2034
    $ 0.460713
    55.13%
  • 2035
    $ 0.483749
    62.89%
  • 2036
    $ 0.507936
    71.03%
  • 2037
    $ 0.533333
    79.59%
  • 2038
    $ 0.560000
    88.56%
  • 2039
    $ 0.588000
    97.99%
  • 2040
    $ 0.617400
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės EMIT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.29698
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.297020
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.297264
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.298200
    0.41%
EMIT (EMIT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma EMIT kaina yra $0.29698. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

EMIT (EMIT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė EMIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.297020. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

EMIT (EMIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EMIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.297264. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

EMIT (EMIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EMIT kaina yra $0.298200. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė EMIT kainų statistika

--

$ 51.96K
$ 51.96K$ 51.96K

174.91K
174.91K 174.91K

--

Naujausia EMIT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EMIT turi 174.91K apyvartą ir $ 51.96K bendrą rinkos kapitalizaciją.

EMIT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje EMIT, dabartinė EMIT kaina yra 0.29698USD. Apyvartinė EMIT (EMIT) pasiūla yra 174.91K EMIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $51,960.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    8.09%
    $ 0.022226
    $ 0.301016
    $ 0.274754
  • 7 dienos
    -18.52%
    $ -0.055004
    $ 0.807134
    $ 0.273316
  • 30 dienų
    -62.50%
    $ -0.185629
    $ 0.807134
    $ 0.273316
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas EMIT kaina pasikeitė $0.022226, atspindinti 8.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas EMIT buvo prekiaujama aukščiausia $0.807134 ir žemiausia $0.273316. Kainos pokytis buvo -18.52%. Ši naujausia tendencija parodo EMIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį EMIT įvyko -62.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.185629 vertę. Tai rodo, kad EMIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia EMIT (EMIT) kainų prognozės modulis?

EMIT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EMIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius EMIT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EMIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti EMIT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EMIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EMIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą EMIT potencialą.

Kodėl EMIT kainų prognozė yra svarbi?

EMIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EMIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, EMIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EMIT kainų prognozė?
Remiantis EMIT (EMIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EMIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EMIT 2026 m.?
1 vieneto EMIT (EMIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EMIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EMIT kaina 2027 m.?
EMIT (EMIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EMIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EMIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EMIT (EMIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EMIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EMIT (EMIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EMIT 2030 m.?
1 vieneto EMIT (EMIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EMIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EMIT kainų prognozė 2040 metams?
EMIT (EMIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EMIT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:14:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.