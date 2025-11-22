EVAA Protocol (EVAA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite EVAA Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EVAA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte EVAA Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

EVAA Protocol kainos prognozė
$1.107
+4.73%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:59:11(UTC+8)

EVAA Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, EVAA Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.107 prekybos kainą 2025 m.

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, EVAA Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1623 prekybos kainą 2026 m.

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EVAA ateities kaina yra $ 1.2204 su 10.25% augimo norma.

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EVAA ateities kaina yra $ 1.2814 su 15.76% augimo norma.

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVAA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3455, o augimo norma – 21.55%.

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVAA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4128, o augimo norma – 27.63%.

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. EVAA Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.3013 prekybos kainą.

EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. EVAA Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.7486 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.107
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1623
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2204
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2814
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3455
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4128
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4834
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5576
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6355
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7173
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8031
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8933
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9880
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0874
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1917
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3013
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės EVAA Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.107
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.1071
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1080
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.1115
    0.41%
EVAA Protocol (EVAA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma EVAA kaina yra $1.107. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

EVAA Protocol (EVAA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė EVAA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1071. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

EVAA Protocol (EVAA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EVAA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1080. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

EVAA Protocol (EVAA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EVAA kaina yra $1.1115. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė EVAA Protocol kainų statistika

$ 1.107
$ 1.107

+4.73%

$ 7.33M
$ 7.33M

6.62M
6.62M

$ 497.76K
$ 497.76K

--

Naujausia EVAA kaina yra $ 1.107. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.73%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 497.76K.
Be to, EVAA turi 6.62M apyvartą ir $ 7.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti EVAA Protocol (EVAA)

Bandote įsigyti EVAA? Dabar galite EVAA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti EVAA Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EVAA dabar

EVAA Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje EVAA Protocol, dabartinė EVAA Protocol kaina yra 1.107USD. Apyvartinė EVAA Protocol (EVAA) pasiūla yra 0.00 EVAA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7.33M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.030000
    $ 1.141
    $ 0.944
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.114999
    $ 1.77
    $ 0.944
  • 30 dienų
    -0.82%
    $ -5.1019
    $ 13.706
    $ 0.944
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas EVAA Protocol kaina pasikeitė $0.030000, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas EVAA Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $1.77 ir žemiausia $0.944. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo EVAA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį EVAA Protocol įvyko -0.82%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-5.1019 vertę. Tai rodo, kad EVAA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą EVAA Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EVAA kainų istoriją

Kaip veikia EVAA Protocol (EVAA) kainų prognozės modulis?

EVAA Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EVAA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius EVAA Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EVAA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti EVAA Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EVAA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EVAA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą EVAA Protocol potencialą.

Kodėl EVAA kainų prognozė yra svarbi?

EVAA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EVAA dabar?
Pagal jūsų prognozes, EVAA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EVAA kainų prognozė?
Remiantis EVAA Protocol (EVAA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EVAA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EVAA 2026 m.?
1 vieneto EVAA Protocol (EVAA) kaina šiandien yra $1.107. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVAA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EVAA kaina 2027 m.?
EVAA Protocol (EVAA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EVAA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EVAA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EVAA Protocol (EVAA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EVAA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EVAA Protocol (EVAA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EVAA 2030 m.?
1 vieneto EVAA Protocol (EVAA) kaina šiandien yra $1.107. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVAA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EVAA kainų prognozė 2040 metams?
EVAA Protocol (EVAA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EVAA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.