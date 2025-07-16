MEXC에서 매크로 데이터를 보는 방법

MEXC 앱 홈페이지의 배너 캐러셀 아래 바로 가기 영역에서 [더보기]를 터치합니다. "공통기능" 섹션에서 [마켓 푸시]를 선택합니다. 마켓 푸시 페이지에서 [매크로 데이터]를 터치하여 볼 수 있습니다.

MEXC는 사용자들에게 암호화폐 거래 플랫폼으로 알려져 있습니다. 거래 외에도 MEXC 플랫폼은 현재 시장에서 중요한 매크로 데이터를 제공하여 사용자의 투자 결정을 위한 데이터 지원을 제공합니다.

웹사이트 사용자의 경우, 현재 MEXC의 매크로 데이터는 앱에서 액세스할 수 없으며 웹사이트에서만 볼 수 있습니다. 액세스하려면 MEXC 공식 웹사이트에 로그인한 후 [시장]을 클릭하고 [매크로 데이터]를 선택하면 데이터 페이지로 들어갑니다.



매크로 데이터 페이지는 네 개의 섹션으로 구성되어 있습니다: BTC 추세 예측, 추세 비교, 주요 정보, 핫스팟 뉴스입니다.







BTC의 추세는 전체 시장의 추세를 어느 정도 대변할 수 있습니다. BTC 가격이 상승할 때 시장은 상승 추세를 보이는 경향이 있으며, BTC 가격이 하락할 때 시장은 하락 추세를 보이는 경향이 있습니다.





BTC 추세가 상승세인지 하락세인지는 시장에서 BTC의 향후 가격 추세에 대한 사용자의 판단을 나타냅니다. 이 두 관점의 비율은 궁극적으로 BTC 가격 추세에 대한 시장의 전반적인 기대치를 반영합니다.





아래 그림에서 볼 수 있듯이 그레이스케일(Grayscale) 소송 승소 이후 비트코인 가격은 26,000달러에서 반등하며 급등했고, 24시간 동안 6.48% 상승하며 28,000달러를 잠시 넘어섰습니다. 이 긍정적인 소식에 영향을 받아 시장의 강세 심리는 63.63%에 달했으며, 이는 대부분의 사람들이 비트코인 가격이 계속 상승할 것이라고 믿는다는 것을 의미합니다.













MEXC 플랫폼은 비트코인 가격과 6개의 다른 데이터 포인트를 비교하여 오른쪽 그래프에 최대 3개의 라인을 동시에 표시할 수 있도록 지원합니다.





미국 10년 만기 국채 금리(TNX): TNX는 '무위험 수익률'로 널리 간주되며 글로벌 자산 가격의 기준 역할을 합니다. 가장 유동성이 높은 중장기 국채로, 장기 금리 변화를 측정할 수 있고 단기 시장 변동에 덜 민감하여 경제 전망을 예측하는 데 자주 사용됩니다.





나스닥 지수(IXIC): 나스닥 지수는 나스닥 증권 시장의 변화를 반영하는 미국 주식 시장의 가장 대표적인 시장 지수입니다.





금 선물(GC=F): GC는 세계 금 가격의 벤치마크 선물 계약을 나타내는 COMEX의 금 선물 거래 코드입니다.





비트코인/미국 부채 비율(BTC/TNX): 최신 비트코인 가격과 최신 미국 10년 만기 국채 수익률의 비율입니다.





비트코인/나스닥 비율(BTC/IXIC): 최신 비트코인 가격과 최신 나스닥 지수 값의 비율입니다.





비트코인/금 비율(BTC/금): 최신 비트코인 가격과 최신 금 현물 가치의 비율입니다.





이러한 데이터 지표는 TNX 데이터에 고정되어 다양한 변동을 표시합니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 현재 비트코인 가격은 3.39% 하락한 반면, 나스닥 지수는 0.11% 상승했습니다.













이 두 섹션에는 모두 정보 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 핫스팟 뉴스 섹션은 현재 업계 하이라이트, 가격 변동 및 기타 관련 정보를 시간순으로 정렬하고 정리한 내용으로 구성됩니다.









주요 정보 섹션은 핫스팟 뉴스를 더욱 세분화한 것입니다. 각 정보가 공개되기 5분 전후의 비트코인 가격 변동을 취합하고 분석하여 비트코인 가격에 미치는 영향을 평가합니다.









시장 핫스팟 정보에 적시에 액세스하는 것은 투자 결정에 매우 중요한 의미를 갖습니다. 예를 들어, 최근 그레이스케일 소송 승소 소식에 일부 고래들은 3억 8천만 달러 상당의 비트코인을 미리 매수한 반면, 다른 고래들은 뉴스 발표 15분 후에 8,000개의 이더리움 토큰을 매수했습니다. 뉴스가 발표된 시점부터 지금까지 비트코인을 매수한 고래들은 상당한 수익을 얻었고, 이더리움을 매수한 고래들은 우연히도 최고점에서 매수했습니다.





시장 상황을 판단할 때는 다양한 요소를 고려해야 하며, 단일 데이터 포인트나 정보에만 근거해 판단해서는 안 됩니다. MEXC는 참고 목적으로만 관련 데이터를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 사용자는 정보를 충분히 이해하고 위험을 종합적으로 평가한 후 스스로 투자 결정 및 전략을 수립해야 합니다.



