튜토리얼/초보자 가이드/사용자 가이드/MEXC에서 매크로 데이터를 보는 방법

MEXC에서 매크로 데이터를 보는 방법

2025년 7월 16일MEXC
#기본#초보자
MEXC는 사용자들에게 암호화폐 거래 플랫폼으로 알려져 있습니다. 거래 외에도 MEXC 플랫폼은 현재 시장에서 중요한 매크로 데이터를 제공하여 사용자의 투자 결정을 위한 데이터 지원을 제공합니다.


MEXC 앱 홈페이지의 배너 캐러셀 아래 바로 가기 영역에서 [더보기]를 터치합니다. "공통기능" 섹션에서 [마켓 푸시]를 선택합니다. 마켓 푸시 페이지에서 [매크로 데이터]를 터치하여 볼 수 있습니다.


웹사이트 사용자의 경우, 현재 MEXC의 매크로 데이터는 앱에서 액세스할 수 없으며 웹사이트에서만 볼 수 있습니다. 액세스하려면 MEXC 공식 웹사이트에 로그인한 후 [시장]을 클릭하고 [매크로 데이터]를 선택하면 데이터 페이지로 들어갑니다.



매크로 데이터 페이지는 네 개의 섹션으로 구성되어 있습니다: BTC 추세 예측, 추세 비교, 주요 정보, 핫스팟 뉴스입니다.

1. BTC 추세 예측


BTC의 추세는 전체 시장의 추세를 어느 정도 대변할 수 있습니다. BTC 가격이 상승할 때 시장은 상승 추세를 보이는 경향이 있으며, BTC 가격이 하락할 때 시장은 하락 추세를 보이는 경향이 있습니다.

BTC 추세가 상승세인지 하락세인지는 시장에서 BTC의 향후 가격 추세에 대한 사용자의 판단을 나타냅니다. 이 두 관점의 비율은 궁극적으로 BTC 가격 추세에 대한 시장의 전반적인 기대치를 반영합니다.

아래 그림에서 볼 수 있듯이 그레이스케일(Grayscale) 소송 승소 이후 비트코인 가격은 26,000달러에서 반등하며 급등했고, 24시간 동안 6.48% 상승하며 28,000달러를 잠시 넘어섰습니다. 이 긍정적인 소식에 영향을 받아 시장의 강세 심리는 63.63%에 달했으며, 이는 대부분의 사람들이 비트코인 가격이 계속 상승할 것이라고 믿는다는 것을 의미합니다.


2. 추세 비교


MEXC 플랫폼은 비트코인 가격과 6개의 다른 데이터 포인트를 비교하여 오른쪽 그래프에 최대 3개의 라인을 동시에 표시할 수 있도록 지원합니다.

미국 10년 만기 국채 금리(TNX): TNX는 '무위험 수익률'로 널리 간주되며 글로벌 자산 가격의 기준 역할을 합니다. 가장 유동성이 높은 중장기 국채로, 장기 금리 변화를 측정할 수 있고 단기 시장 변동에 덜 민감하여 경제 전망을 예측하는 데 자주 사용됩니다.

나스닥 지수(IXIC): 나스닥 지수는 나스닥 증권 시장의 변화를 반영하는 미국 주식 시장의 가장 대표적인 시장 지수입니다.

금 선물(GC=F): GC는 세계 금 가격의 벤치마크 선물 계약을 나타내는 COMEX의 금 선물 거래 코드입니다.

비트코인/미국 부채 비율(BTC/TNX): 최신 비트코인 가격과 최신 미국 10년 만기 국채 수익률의 비율입니다.

비트코인/나스닥 비율(BTC/IXIC): 최신 비트코인 가격과 최신 나스닥 지수 값의 비율입니다.

비트코인/금 비율(BTC/금): 최신 비트코인 가격과 최신 금 현물 가치의 비율입니다.

이러한 데이터 지표는 TNX 데이터에 고정되어 다양한 변동을 표시합니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 현재 비트코인 가격은 3.39% 하락한 반면, 나스닥 지수는 0.11% 상승했습니다.


3. 주요 정보 및 핫스팟 뉴스


이 두 섹션에는 모두 정보 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 핫스팟 뉴스 섹션은 현재 업계 하이라이트, 가격 변동 및 기타 관련 정보를 시간순으로 정렬하고 정리한 내용으로 구성됩니다.


주요 정보 섹션은 핫스팟 뉴스를 더욱 세분화한 것입니다. 각 정보가 공개되기 5분 전후의 비트코인 가격 변동을 취합하고 분석하여 비트코인 가격에 미치는 영향을 평가합니다.


시장 핫스팟 정보에 적시에 액세스하는 것은 투자 결정에 매우 중요한 의미를 갖습니다. 예를 들어, 최근 그레이스케일 소송 승소 소식에 일부 고래들은 3억 8천만 달러 상당의 비트코인을 미리 매수한 반면, 다른 고래들은 뉴스 발표 15분 후에 8,000개의 이더리움 토큰을 매수했습니다. 뉴스가 발표된 시점부터 지금까지 비트코인을 매수한 고래들은 상당한 수익을 얻었고, 이더리움을 매수한 고래들은 우연히도 최고점에서 매수했습니다.

시장 상황을 판단할 때는 다양한 요소를 고려해야 하며, 단일 데이터 포인트나 정보에만 근거해 판단해서는 안 됩니다. MEXC는 참고 목적으로만 관련 데이터를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 사용자는 정보를 충분히 이해하고 위험을 종합적으로 평가한 후 스스로 투자 결정 및 전략을 수립해야 합니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

암호화폐 시장에서 선물 거래는 높은 잠재 수익률로 유명하지만, 복잡성과 내재된 위험은 초보자들을 낙담시키는 경우가 많습니다. 이러한 진입 장벽을 낮추기 위해 MEXC는 널리 채택된 카피 트레이딩 기능을 도입했으며, 트레이더들이 직면한 주요 과제를 직접 해결하여 200만 명 이상의 사용자를 유치했습니다.이 기능을 통해 사용자는 플랫폼에서 최고 실적을 기록한

