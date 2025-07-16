현물 명세서 사용 방법





MEXC 플랫폼은 사용자가 과거 현물 거래를 검토하고 향후 투자 결정을 위한 데이터 지원을 제공할 수 있도록 현물 명세서 기능을 제공합니다. MEXC 선물에는 선물 명세서 기능도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 " [선물 명세서]는 어떻게 사용하나요? "에서 확인할 수 있습니다.









현물 명세서는 사용자가 MEXC 플랫폼에서 현물 거래 과정에서 생성한 거래 내역을 기록합니다. 현물 명세서에서는 현물 거래, 입출금/송금 기록, 자산 이체, 이벤트/예금 등 다양한 영역에서 개인 거래 내역을 조회하고 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 개인 자산을 효과적으로 확인하고 관리하여 후속 투자를 위한 합리적인 계획을 세울 수 있습니다.





현물 명세서와 현물 주문의 차이점: (MEXC 공식 웹사이트 홈페이지 우측 상단에서 [주문] - [현물]을 선택합니다).





1.1 구체적인 기록 범위





현물 주문은 주로 미체결 주문, 주문 내역, 거래 내역 등 현물 거래 활동을 기록합니다. 반면, 현물 명세서에는 현물 거래 기록뿐만 아니라 입금/출금/송금 기록, 자산 이체, 이벤트/예금, 소액 자산 MX 변환, 기타 현물 거래 기록도 포함됩니다.





1.2 개별 주문 상태 기록





현물 계정 명세서의 거래 기록은 모두 완료된 거래 기록이며, 현물 주문에는 진행 중인 현물 주문 기록, 즉 미체결 주문이 포함됩니다. 또한 현물 주문의 주문 기록에는 취소된 주문 기록이 포함됩니다.





1.3 구체적인 현물 거래 기록 범위





현물 명세서와 현물 주문 모두 현물 거래의 과거 거래 기록을 기록합니다. 차이점은 현물 주문은 구매하거나 판매한 토큰의 유형과 수량만 기록하는 반면, 현물 명세서에는 해당 거래 페어의 수량과 해당 거래에 대한 거래 수수료도 포함된다는 것입니다.

















현물 명세서에는 현물 거래와 관련된 완료된 모든 거래 기록이 기록됩니다. 현물 명세서를 통해 관련 거래 기록을 빠르게 찾아보실 수 있습니다.









현물 명세서는 2단계 필터링 기능을 제공하여 해당 거래 기록을 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.





1단계를 통해 현물거래, 입금/출금/송금, 자산 이체, 이벤트/예금, 소액 자산 MX 변환 등 다양한 유형의 거래 필터링을 수행할 수 있으며, 1단계의 각 항목별로 암호화폐, 거래 유형, 방향 및 시간을 추가로 필터링하여 원하는 거래 기록을 정확하게 찾을 수 있습니다.





현물 명세서를 사용하면 기록을 로컬 장치로 내보내고 편집할 수 있습니다.













MEXC 공식 홈페이지에 접속하여 로그인하고 오른쪽 상단의 [자산]을 선택한 후 [현물]을 클릭합니다.









오른쪽의 [현물 명세서]를 클릭하여 해당 페이지로 이동합니다.









현물 명세서 페이지에서 모든 현물 관련 거래 기록을 확인할 수 있습니다.





이러한 기록은 [현물 거래], [입금/출금/송금], [자산 이체], [이벤트/예금], [소액 자산 MX 변환], [기타] 등의 유형으로 분류되며, 카테고리별로 관련 거래 기록을 확인할 수 있습니다.





또한 [암호화폐], [거래 유형], [방향], [시간] 등의 옵션을 선택하여 검색 범위를 더욱 세분화하여 찾고자 하는 특정 거래 기록을 찾을 수 있습니다.









[입금/출금/송금]을 예로 들어보겠습니다.





현재 페이지에는 1월 30일부터 2월 15일까지의 입출금(입금, 출금, 송금 수수료 포함)과 관련된 모든 암호화폐 관련 작업의 요약이 표시됩니다. 여기에는 들어오고 나가는 모든 거래가 포함됩니다.





기간을 선택하면 최근 30일 동안의 입출금 기록을 볼 수 있습니다. 더 긴 기간의 기록을 보려면 오른쪽의 "세부 정보 보기 >" 버튼을 클릭하여 검색할 수 있습니다.









오른쪽의 [내보내기] 버튼을 클릭할 수도 있습니다. 그런 다음 [거래 유형], [암호화폐], [방향], [시간] 옵션을 선택합니다. 파일 암호화 여부를 선택한 다음 [생성하기]를 클릭합니다.





기록이 생성되면 현물 명세서 내보내기 페이지에서 아래로 스크롤합니다. [신청 기록] 아래의 [다운로드]를 클릭하여 로컬 장치에 저장합니다.













MEXC 앱을 열고 오른쪽 하단의 [자산] 아이콘을 누릅니다. 그런 다음 [현물] 페이지를 선택하고 오른쪽 상단의 청구서 아이콘을 탭합니다. 현물 기록 페이지에서 [필터]를 클릭하면 현물 명세서 필터링 창이 열립니다.





[명세서 유형]에서는 [현물 거래], [입금/출금/송금], [자산 이체], [이벤트/예금], [소액 자산 MX 변환], [기타] 등 다양한 유형에 따른 현물 명세서 기록을 검색할 수 있습니다.





[암호화폐], [거래 유형], [방향], [시간] 등의 옵션을 선택하여 검색 범위를 더욱 세분화하여 찾고자 하는 특정 거래 기록을 찾을 수 있습니다.









웹사이트와 달리 앱을 통해 현물 거래 기록을 내보낼 경우 명세서가 생성되면 이메일 또는 문자 메시지를 받게 됩니다.





이메일을 예로 들면, MEXC 앱의 현물 명세서 페이지에서 오른쪽 상단에 있는 내보내기 버튼을 클릭한 다음 [이메일 보내기]를 선택합니다. 생성된 명세서가 계정에 연결된 이메일 주소로 전송됩니다.









현물 명세서 다운로드 및 내보내기에는 월별 한도가 있다는 점에 유의하세요. 구체적인 한도는 페이지의 표시를 참조하세요. 잦은 작업을 피하기 위해 특정 필요에 따라 내보내기를 합리적으로 조정하시기 바랍니다.





면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.