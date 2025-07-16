MEXC 플랫폼은 사용자가 과거 현물 거래를 검토하고 향후 투자 결정을 위한 데이터 지원을 제공할 수 있도록 현물 명세서 기능을 제공합니다. MEXC 선물에는 선물 명세서 기능도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "[선물 명세서]는 어떻게 사용하나요?"에서 확인할 수 있습니다. 1. 현물 명세서란 무엇인가요? 현물 명세서는 사용자가 MEXC 플랫폼에서 현MEXC 플랫폼은 사용자가 과거 현물 거래를 검토하고 향후 투자 결정을 위한 데이터 지원을 제공할 수 있도록 현물 명세서 기능을 제공합니다. MEXC 선물에는 선물 명세서 기능도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "[선물 명세서]는 어떻게 사용하나요?"에서 확인할 수 있습니다. 1. 현물 명세서란 무엇인가요? 현물 명세서는 사용자가 MEXC 플랫폼에서 현
튜토리얼/초보자 가이드/현물/현물 명세서 사용 방법

현물 명세서 사용 방법

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#Spot
엠엑스 토큰
MX$2.6309-2.18%

MEXC 플랫폼은 사용자가 과거 현물 거래를 검토하고 향후 투자 결정을 위한 데이터 지원을 제공할 수 있도록 현물 명세서 기능을 제공합니다. MEXC 선물에는 선물 명세서 기능도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "[선물 명세서]는 어떻게 사용하나요?"에서 확인할 수 있습니다.

1. 현물 명세서란 무엇인가요?


현물 명세서는 사용자가 MEXC 플랫폼에서 현물 거래 과정에서 생성한 거래 내역을 기록합니다. 현물 명세서에서는 현물 거래, 입출금/송금 기록, 자산 이체, 이벤트/예금 등 다양한 영역에서 개인 거래 내역을 조회하고 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 개인 자산을 효과적으로 확인하고 관리하여 후속 투자를 위한 합리적인 계획을 세울 수 있습니다.

현물 명세서와 현물 주문의 차이점: (MEXC 공식 웹사이트 홈페이지 우측 상단에서 [주문] - [현물]을 선택합니다).

1.1 구체적인 기록 범위

현물 주문은 주로 미체결 주문, 주문 내역, 거래 내역 등 현물 거래 활동을 기록합니다. 반면, 현물 명세서에는 현물 거래 기록뿐만 아니라 입금/출금/송금 기록, 자산 이체, 이벤트/예금, 소액 자산 MX 변환, 기타 현물 거래 기록도 포함됩니다.

1.2 개별 주문 상태 기록

현물 계정 명세서의 거래 기록은 모두 완료된 거래 기록이며, 현물 주문에는 진행 중인 현물 주문 기록, 즉 미체결 주문이 포함됩니다. 또한 현물 주문의 주문 기록에는 취소된 주문 기록이 포함됩니다.

1.3 구체적인 현물 거래 기록 범위

현물 명세서와 현물 주문 모두 현물 거래의 과거 거래 기록을 기록합니다. 차이점은 현물 주문은 구매하거나 판매한 토큰의 유형과 수량만 기록하는 반면, 현물 명세서에는 해당 거래 페어의 수량과 해당 거래에 대한 거래 수수료도 포함된다는 것입니다.


2. 현물 명세서 사용 방법


2.1 현물관련 거래기록 조회


현물 명세서에는 현물 거래와 관련된 완료된 모든 거래 기록이 기록됩니다. 현물 명세서를 통해 관련 거래 기록을 빠르게 찾아보실 수 있습니다.

2.2 다양한 기준에 따른 기록 필터링 및 내보내기


현물 명세서는 2단계 필터링 기능을 제공하여 해당 거래 기록을 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

1단계를 통해 현물거래, 입금/출금/송금, 자산 이체, 이벤트/예금, 소액 자산 MX 변환 등 다양한 유형의 거래 필터링을 수행할 수 있으며, 1단계의 각 항목별로 암호화폐, 거래 유형, 방향 및 시간을 추가로 필터링하여 원하는 거래 기록을 정확하게 찾을 수 있습니다.

현물 명세서를 사용하면 기록을 로컬 장치로 내보내고 편집할 수 있습니다.

3. 현물 명세서 사용 방법


3.1 웹사이트


MEXC 공식 홈페이지에 접속하여 로그인하고 오른쪽 상단의 [자산]을 선택한 후 [현물]을 클릭합니다.


오른쪽의 [현물 명세서]를 클릭하여 해당 페이지로 이동합니다.


현물 명세서 페이지에서 모든 현물 관련 거래 기록을 확인할 수 있습니다.

이러한 기록은 [현물 거래], [입금/출금/송금], [자산 이체], [이벤트/예금], [소액 자산 MX 변환], [기타] 등의 유형으로 분류되며, 카테고리별로 관련 거래 기록을 확인할 수 있습니다.

또한 [암호화폐], [거래 유형], [방향], [시간] 등의 옵션을 선택하여 검색 범위를 더욱 세분화하여 찾고자 하는 특정 거래 기록을 찾을 수 있습니다.


[입금/출금/송금]을 예로 들어보겠습니다.

현재 페이지에는 1월 30일부터 2월 15일까지의 입출금(입금, 출금, 송금 수수료 포함)과 관련된 모든 암호화폐 관련 작업의 요약이 표시됩니다. 여기에는 들어오고 나가는 모든 거래가 포함됩니다.

기간을 선택하면 최근 30일 동안의 입출금 기록을 볼 수 있습니다. 더 긴 기간의 기록을 보려면 오른쪽의 "세부 정보 보기 >" 버튼을 클릭하여 검색할 수 있습니다.


오른쪽의 [내보내기] 버튼을 클릭할 수도 있습니다. 그런 다음 [거래 유형], [암호화폐], [방향], [시간] 옵션을 선택합니다. 파일 암호화 여부를 선택한 다음 [생성하기]를 클릭합니다.

기록이 생성되면 현물 명세서 내보내기 페이지에서 아래로 스크롤합니다. [신청 기록] 아래의 [다운로드]를 클릭하여 로컬 장치에 저장합니다.


3.2 앱


MEXC 앱을 열고 오른쪽 하단의 [자산] 아이콘을 누릅니다. 그런 다음 [현물] 페이지를 선택하고 오른쪽 상단의 청구서 아이콘을 탭합니다. 현물 기록 페이지에서 [필터]를 클릭하면 현물 명세서 필터링 창이 열립니다.

[명세서 유형]에서는 [현물 거래], [입금/출금/송금], [자산 이체], [이벤트/예금], [소액 자산 MX 변환], [기타] 등 다양한 유형에 따른 현물 명세서 기록을 검색할 수 있습니다.

[암호화폐], [거래 유형], [방향], [시간] 등의 옵션을 선택하여 검색 범위를 더욱 세분화하여 찾고자 하는 특정 거래 기록을 찾을 수 있습니다.


웹사이트와 달리 앱을 통해 현물 거래 기록을 내보낼 경우 명세서가 생성되면 이메일 또는 문자 메시지를 받게 됩니다.

이메일을 예로 들면, MEXC 앱의 현물 명세서 페이지에서 오른쪽 상단에 있는 내보내기 버튼을 클릭한 다음 [이메일 보내기]를 선택합니다. 생성된 명세서가 계정에 연결된 이메일 주소로 전송됩니다.


현물 명세서 다운로드 및 내보내기에는 월별 한도가 있다는 점에 유의하세요. 구체적인 한도는 페이지의 표시를 참조하세요. 잦은 작업을 피하기 위해 특정 필요에 따라 내보내기를 합리적으로 조정하시기 바랍니다.

면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더

가격 변동률 및 범위 이해하기: 암호화폐 거래 변동성 초보 가이드

가격 변동률 및 범위 이해하기: 암호화폐 거래 변동성 초보 가이드

암호화폐 투자 분야에서 가격 변동률과 가격 범위는 두 가지 중요한 지표입니다. 이들은 단순히 시장의 흐름을 반영할 뿐만 아니라 투자자들이 정보에 기반한 의사결정을 내리는 데 유용한 지침을 제공합니다.*BTN-MEXC에서 현물 거래하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*1. 가격 변동률과 가격 범위란 무

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요