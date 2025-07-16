MEXC 플랫폼은 사용자가 온라인에서 피싱 사기에 피해를 입지 않도록 공식 채널 검증 기능을 출시했습니다. MEXC와 관련된 소셜 미디어 계정을 발견하면, 공식 채널 검증 기능을 사용하여 해당 계정이 공식 계정인지 확인할 수 있습니다. MEXC 공식 채널 검증 사용 방법 1. 웹 MEXC 공식 홈페이지에 접속 후 홈페이지 하단의 [사용자 지원]에서 [공식 MEXC 플랫폼은 사용자가 온라인에서 피싱 사기에 피해를 입지 않도록 공식 채널 검증 기능을 출시했습니다. MEXC와 관련된 소셜 미디어 계정을 발견하면, 공식 채널 검증 기능을 사용하여 해당 계정이 공식 계정인지 확인할 수 있습니다. MEXC 공식 채널 검증 사용 방법 1. 웹 MEXC 공식 홈페이지에 접속 후 홈페이지 하단의 [사용자 지원]에서 [공식
MEXC 공식 채널 검증 사용 방법

2025년 7월 16일MEXC
MEXC 플랫폼은 사용자가 온라인에서 피싱 사기에 피해를 입지 않도록 공식 채널 검증 기능을 출시했습니다. MEXC와 관련된 소셜 미디어 계정을 발견하면, 공식 채널 검증 기능을 사용하여 해당 계정이 공식 계정인지 확인할 수 있습니다.

MEXC 공식 채널 검증 사용 방법


1. 웹


MEXC 공식 홈페이지에 접속 후 홈페이지 하단의 [사용자 지원]에서 [공식 채널 검증]을 클릭하여 검증 페이지로 접속합니다.


확인하고자 하는 소셜 미디어 계정의 ID를 입력란에 입력한 후, 검색 [🔍] 버튼을 클릭하세요.


소셜 미디어 계정이 공식 계정으로 확인되면, 초록색의 인증 팝업이 나타나며 동일한 ID를 가진 다른 소셜 미디어 계정이 표시됩니다. 예를 들어, @MEXC_TR를 검색하면 아래와 같은 결과가 표시됩니다.


소셜 미디어 계정이 공식 계정이 아닌 것으로 확인되면 빨간색의 미인증 팝업이 나타납니다. 예를 들어, @MEXC_Fans를 검색하면 아래와 같은 결과가 나타납니다. 이 경우엔 주의가 필요하며, 잠재적인 자산 손실을 방지하기 위해 게시된 관련 링크를 클릭하지 않아야 합니다.


2. 앱


1) MEXC 앱 실행 후, [더보기] 바로가기 항목을 누릅니다.

2) [지원]에서 [공식 채널 검증]을 선택합니다.

3) 확인하고자 하는 소셜 미디어 계정의 ID를 입력란에 입력한 후, 검색 [🔍] 버튼을 누릅니다.

4) 소셜 미디어 계정이 공식 계정으로 확인되면, 초록색의 인증 팝업이 나타나며 동일한 ID를 가진 다른 소셜 미디어 계정이 표시됩니다. 예를 들어, @MEXC_TR를 검색하면 아래와 같은 결과가 표시됩니다.

5) 소셜 미디어 계정이 공식이 아닌 것으로 확인되면 빨간색의 미인증 팝업이 나타납니다. 예를 들어, @MEXC_Fans를 검색하면 아래와 같은 결과가 나타납니다. 이 경우엔 주의가 필요하며, 잠재적인 자산 손실을 방지하기 위해 게시된 관련 링크를 클릭하지 않아야 합니다.


3. 중요 참고사항


MEXC의 공식 검증 방법은 사용자가 제공한 계정 ID가 공식 계정인지 여부를 정확하게 확인할 수 있습니다. 그러나 인터넷상의 일부 피싱 사기범은 피싱 계정의 프로필에 정확한 공식 계정 ID 정보를 포함할 수 있습니다. 따라서, 소셜 미디어 계정이 공식 계정인지 확인할 때는 반드시 계정 ID를 복사해야 합니다.

텔레그램 계정을 예로 들어보겠습니다. 아래 이미지에서 볼 수 있듯이 이 계정은 공식 MEXC 계정이며, 계정 ID 또는 사용자 아이디는 @Yui_MEXC입니다. 사용자는 피싱 계정을 방지하기 위해 계정 ID를 직접 입력하지 말고 복사 버튼을 사용하여 직접 복사하는 것이 좋습니다.



MEXC는 사용자가 MEXC와 소통하고 최신 뉴스와 이벤트에 대한 정보를 얻을 수 있도록 여러 개의 다국어 커뮤니티를 구축했습니다. 관련 그룹에 가입하려면 "MEXC 커뮤니티 가입하기" 글을 읽어보시기 바랍니다. 또는 MEXC 웹사이트 홈페이지 하단으로 이동하여 가입하고자 하는 커뮤니티를 선택한 후, 해당 채널 아이콘을 클릭하시면 됩니다.


면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 어떠한 책임도 지지 않습니다.


