1. BBO 주문이란 무엇인가요? BBO(Best Bid Offer)는 트레이더가 최적의 가격으로 거래를 체결할 수 있도록 하기 위한 최적의 입찰 가격을 말합니다. BBO는 BBO 옵션과 일치하는 지정가 주문 가격을 빠르게 설정하는 데 사용됩니다. BBO 옵션을 사용하여 주문할 때 시스템은 자동으로 일치하는 시장 호가를 선택하여 주문을 체결합니다. MEXC1. BBO 주문이란 무엇인가요? BBO(Best Bid Offer)는 트레이더가 최적의 가격으로 거래를 체결할 수 있도록 하기 위한 최적의 입찰 가격을 말합니다. BBO는 BBO 옵션과 일치하는 지정가 주문 가격을 빠르게 설정하는 데 사용됩니다. BBO 옵션을 사용하여 주문할 때 시스템은 자동으로 일치하는 시장 호가를 선택하여 주문을 체결합니다. MEXC
튜토리얼/초보자 가이드/선물/MEXC에서 BBO 주문을 사용하는 방법

MEXC에서 BBO 주문을 사용하는 방법

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#선물#초보자
CreatorBid
BID$0.06273-9.13%
비트코인
BTC$121,480.75-1.60%

1. BBO 주문이란 무엇인가요?


BBO(Best Bid Offer)는 트레이더가 최적의 가격으로 거래를 체결할 수 있도록 하기 위한 최적의 입찰 가격을 말합니다. BBO는 BBO 옵션과 일치하는 지정가 주문 가격을 빠르게 설정하는 데 사용됩니다. BBO 옵션을 사용하여 주문할 때 시스템은 자동으로 일치하는 시장 호가를 선택하여 주문을 체결합니다.

MEXC 플랫폼에서 BBO 옵션에는 네 가지 선택지가 있습니다: 상대방 1, 상대방 5, 대기열 1, 대기열 5.

상대방 1: 주문 가격을 최적의 반대 시장가로 설정합니다. 매수 주문의 경우 현재 가장 낮은 매도 호가, 매도 주문의 경우 가장 높은 매수 호가입니다. BBO 주문에서 상대방 1을 사용하면 테이커로서 주문을 체결하고 해당 수수료를 지불하게 됩니다.

상대방 5: 주문 가격을 다섯 번째로 좋은 역시장가로 설정합니다. 매수 주문의 경우 다섯 번째로 낮은 매도 호가, 매도 주문의 경우 다섯 번째로 높은 매수 호가입니다. BBO 주문에서 거래 상대방 5를 사용하면 테이커로서 주문을 체결하고 해당 수수료를 지불하게 됩니다.

대기열 1: 주문과 같은 방향의 최적의 가격으로 주문 가격을 설정합니다. 매수 주문의 경우 현재 가장 높은 매수 호가, 매도 주문의 경우 가장 낮은 매도 호가입니다. BBO 주문에서 대기열 1을 사용하는 경우 시스템은 매수자인지 매도자인지에 따라 해당 수수료를 자동으로 부과합니다.

대기열 5: 주문과 같은 방향에서 다섯 번째로 좋은 가격으로 주문 가격을 설정합니다. 매수 주문의 경우 다섯 번째로 높은 매수 호가, 매도 주문의 경우 다섯 번째로 낮은 매도 호가입니다. BBO 주문에서 대기열 5를 사용하면 시스템에서 매수자 또는 매도자 여부에 따라 해당 수수료를 자동으로 부과합니다.

각 옵션은 주문이 체결될 해당 호가창의 가격 포지션을 나타냅니다. 예를 들어 사용자가 BBO 주문에서 거래 상대방 1을 선택하고 수량을 입력한 후 롱 포지션(매수 방향)을 오픈하면 주문은 역매도 쪽의 1티어 가격으로 체결됩니다. 사용자가 숏 포지션(활성 매도 방향)을 오픈하면 주문은 역매수 쪽의 1티어 가격으로 체결됩니다.

2. BBO 주문의 장점


최적의 체결 가격: BBO 주문은 현재 시장에서 가장 유리한 매수호가와 매도호가로 거래를 체결하여 가장 유리한 거래 가격을 보장하고 트레이더의 거래 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.

빠른 체결로 효율성 향상: BBO 주문을 통해 트레이더는 빠르게 시장에 진입할 수 있어 즉각적인 기회를 포착하고 시장 변동으로 인한 체결 편차를 줄일 수 있습니다.

자동 가격 조정: BBO 주문의 가격은 일반적으로 시장에서 가장 좋은 매수 호가와 매도 호가에 따라 자동으로 조정되므로 항상 최적의 가격으로 주문이 체결됩니다.

3. MEXC에서 BBO 주문 사용 방법


현재 MEXC는 선물 거래에서 지정가 주문에 BBO 주문 옵션을 도입했습니다.


MEXC 선물 거래 페이지를 열고 지정가 주문 섹션에서 [BBO] 버튼을 클릭하면 BBO 주문을 시작할 수 있습니다.


앞서 설명한 예시를 사용하여 상대방 1을 사용하여 BTC 선물 매수 포지션을 오픈하겠습니다.

[상대방 1]을 선택하고 슬라이더를 입력하거나 조정하여 수량을 설정한 다음 [롱 오픈]을 클릭하면 BTC 선물 포지션이 오픈됩니다.



1) MEXC 앱을 열고 하단의 [선물] 버튼을 탭합니다.
2) 선물 거래 페이지의 [지정가 주문] 주문 옵션에서 [BBO]를 선택합니다.
3) 앞서 언급한 예시를 참고하여 [상대방 1]을 선택하여 BTC 선물 매수 포지션을 엽니다.
4) 아래 버튼을 입력하거나 슬라이드바를 조절하여 금액을 설정합니다.
5) [롱 오픈]을 클릭하여 BTC 선물 포지션을 오픈합니다.


4. BBO 주문과 지정가 주문의 차이점


매수 포지션 오픈의 예를 들어 BBO 주문과 지정가 주문의 차이점을 설명하겠습니다.

현재 BTC 선물의 시장 최고가가 62,900 USDT라고 가정해 보겠습니다. 지정가 주문을 사용하면 매수 진입가를 62,500 USDT로 설정하고 가격이 이 수준에 도달할 때까지 기다렸다가 매수 포지션을 오픈할 수 있습니다.

거래 상대방 1과 함께 BBO 주문을 사용하여 매수하는 경우, BBO 주문은 현재 최고 판매 가격을 선택하고 62,900 USDT에 즉시 체결되므로 거래 효율이 높아집니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

암호화폐 시장에서 선물 거래는 높은 잠재 수익률로 유명하지만, 복잡성과 내재된 위험은 초보자들을 낙담시키는 경우가 많습니다. 이러한 진입 장벽을 낮추기 위해 MEXC는 널리 채택된 카피 트레이딩 기능을 도입했으며, 트레이더들이 직면한 주요 과제를 직접 해결하여 200만 명 이상의 사용자를 유치했습니다.이 기능을 통해 사용자는 플랫폼에서 최고 실적을 기록한

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요