MEXC에서 BBO 주문을 사용하는 방법









BBO(Best Bid Offer)는 트레이더가 최적의 가격으로 거래를 체결할 수 있도록 하기 위한 최적의 입찰 가격을 말합니다. BBO는 BBO 옵션과 일치하는 지정가 주문 가격을 빠르게 설정하는 데 사용됩니다. BBO 옵션을 사용하여 주문할 때 시스템은 자동으로 일치하는 시장 호가를 선택하여 주문을 체결합니다.





MEXC 플랫폼에서 BBO 옵션에는 네 가지 선택지가 있습니다: 상대방 1, 상대방 5, 대기열 1, 대기열 5.





상대방 1: 주문 가격을 최적의 반대 시장가로 설정합니다. 매수 주문의 경우 현재 가장 낮은 매도 호가, 매도 주문의 경우 가장 높은 매수 호가입니다. BBO 주문에서 상대방 1을 사용하면 테이커로서 주문을 체결하고 해당 수수료를 지불하게 됩니다.





상대방 5: 주문 가격을 다섯 번째로 좋은 역시장가로 설정합니다. 매수 주문의 경우 다섯 번째로 낮은 매도 호가, 매도 주문의 경우 다섯 번째로 높은 매수 호가입니다. BBO 주문에서 거래 상대방 5를 사용하면 테이커로서 주문을 체결하고 해당 수수료를 지불하게 됩니다.





대기열 1: 주문과 같은 방향의 최적의 가격으로 주문 가격을 설정합니다. 매수 주문의 경우 현재 가장 높은 매수 호가, 매도 주문의 경우 가장 낮은 매도 호가입니다. BBO 주문에서 대기열 1을 사용하는 경우 시스템은 매수자인지 매도자인지에 따라 해당 수수료를 자동으로 부과합니다.





대기열 5: 주문과 같은 방향에서 다섯 번째로 좋은 가격으로 주문 가격을 설정합니다. 매수 주문의 경우 다섯 번째로 높은 매수 호가, 매도 주문의 경우 다섯 번째로 낮은 매도 호가입니다. BBO 주문에서 대기열 5를 사용하면 시스템에서 매수자 또는 매도자 여부에 따라 해당 수수료를 자동으로 부과합니다.





각 옵션은 주문이 체결될 해당 호가창의 가격 포지션을 나타냅니다. 예를 들어 사용자가 BBO 주문에서 거래 상대방 1을 선택하고 수량을 입력한 후 롱 포지션(매수 방향)을 오픈하면 주문은 역매도 쪽의 1티어 가격으로 체결됩니다. 사용자가 숏 포지션(활성 매도 방향)을 오픈하면 주문은 역매수 쪽의 1티어 가격으로 체결됩니다.









최적의 체결 가격: BBO 주문은 현재 시장에서 가장 유리한 매수호가와 매도호가로 거래를 체결하여 가장 유리한 거래 가격을 보장하고 트레이더의 거래 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.





빠른 체결로 효율성 향상: BBO 주문을 통해 트레이더는 빠르게 시장에 진입할 수 있어 즉각적인 기회를 포착하고 시장 변동으로 인한 체결 편차를 줄일 수 있습니다.





자동 가격 조정: BBO 주문의 가격은 일반적으로 시장에서 가장 좋은 매수 호가와 매도 호가에 따라 자동으로 조정되므로 항상 최적의 가격으로 주문이 체결됩니다.









현재 MEXC는 선물 거래에서 지정가 주문에 BBO 주문 옵션을 도입했습니다.









MEXC 선물 거래 페이지를 열고 지정가 주문 섹션에서 [BBO] 버튼을 클릭하면 BBO 주문을 시작할 수 있습니다.









앞서 설명한 예시를 사용하여 상대방 1을 사용하여 BTC 선물 매수 포지션을 오픈하겠습니다.





[상대방 1]을 선택하고 슬라이더를 입력하거나 조정하여 수량을 설정한 다음 [롱 오픈]을 클릭하면 BTC 선물 포지션이 오픈됩니다.













1) MEXC 앱을 열고 하단의 [선물] 버튼을 탭합니다.

2) 선물 거래 페이지의 [지정가 주문] 주문 옵션에서 [BBO]를 선택합니다.

3) 앞서 언급한 예시를 참고하여 [상대방 1]을 선택하여 BTC 선물 매수 포지션을 엽니다.

4) 아래 버튼을 입력하거나 슬라이드바를 조절하여 금액을 설정합니다.

5) [롱 오픈]을 클릭하여 BTC 선물 포지션을 오픈합니다.













매수 포지션 오픈의 예를 들어 BBO 주문과 지정가 주문의 차이점을 설명하겠습니다.





현재 BTC 선물의 시장 최고가가 62,900 USDT라고 가정해 보겠습니다. 지정가 주문을 사용하면 매수 진입가를 62,500 USDT로 설정하고 가격이 이 수준에 도달할 때까지 기다렸다가 매수 포지션을 오픈할 수 있습니다.





거래 상대방 1과 함께 BBO 주문을 사용하여 매수하는 경우, BBO 주문은 현재 최고 판매 가격을 선택하고 62,900 USDT에 즉시 체결되므로 거래 효율이 높아집니다.



