선물 거래 스탑로스 설정 방법

2025년 7월 16일MEXC
선물 거래에서 스탑로스 기능은 거래자가 손실을 제한하고 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다. 스탑로스 가격을 설정하면 시장이 불리한 방향으로 움직일 때 포지션을 제때 청산하여 추가 손실을 피할 수 있습니다.

1. 정의


선물 거래에서 스탑로스란 가격이 특정 수준에 도달하면 포지션을 청산하고 추가 손실을 제한하기 위해 거래를 실행하는 것을 의미합니다. 선물 거래에서 스탑로스는 일반적으로 특정 가격이나 백분율로 설정됩니다. 시장 가격이 설정된 스탑로스 지점에 도달하거나 이를 초과하면 거래가 자동으로 이루어집니다.

2. 스탑로스 방법


2.1 고정 금액 스탑로스


고정 금액을 스탑로스 지점으로 지정합니다. 예를 들어, 선물 거래에서 포지션을 오픈하는 경우: 스탑로스 지점을 설정할 수 있으며, 선물 가격이 스탑로스 지점까지 떨어지면 손실을 제한하기 위해 포지션이 자동으로 청산됩니다.

2.2 백분율 스탑로스


리스크 허용 범위에 따라 스탑로스 백분율을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 자산 가격이 매수 가격보다 10% 아래로 떨어지면 자산의 자동 매도를 설정할 수 있습니다.

2.3 기술 지표 스탑로스


기술 지표를 사용하여 스탑로스 지점을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 이동 평균, 지지선, 저항선 등과 같은 기술 지표를 사용하여 스탑로스 지점을 결정할 수 있습니다.

2.4 점진적 스탑로스


스탑로스 지점을 여러 단계로 나누어 점차적으로 스탑로스 지점을 감소시키는 것입니다. 이는 시장 변동성이 있을 때 스탑로스 지점을 보다 유연하게 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 사용자 가이드 (MEXC 웹사이트)


3.1 즉시 청산


즉시 청산은 거래 상대방의 청산 가격을 기준으로 거래를 실행하고 "최고 30개 입찰" 거래를 구현하는 것을 의미합니다. 귀하의 청산 주문은 30개 입찰 범위 내에서 상대방 가격으로 신속하게 실행될 수 있으며, 체결되지 않은 부분은 지정가 주문으로 자동 전환됩니다.

3.2 [롱 청산] / [숏 청산]


[가격](시장 가격 또는 최신 가격)과 [수량](25%, 50%, 75%, 100%)을 설정해야 합니다.

3.3 [원클릭 청산]


이렇게 하면 모든 지정가 주문이 취소되고 모든 포지션이 시장 주문으로 청산됩니다(시장 상황에 따라 해당 작업이 100% 성공하지 못할 수도 있습니다).

[참고]


[시장가]를 사용하여 [롱 청산]/[숏 청산] 포지션을 취하면 적극적인 스탑로스 목적을 달성할 수 있습니다.

3.4 [지정가 주문]


  • [지정가 주문]을 통한 롱/숏 포지션 청산은 최신 가격 또는 최신 가격보다 좋은 가격(예: 수익인 상황)에서만 완료될 수 있으므로,

  • 따라서 포지션 오픈 후 [지정가 주문]을 사용하여 포지션을 청산하는 것은 스탑로스 목적을 달성할 수 없습니다.

  • 아래 다이어그램과 같이 BTC/USDT에서 롱 포지션을 오픈할 때, [지정가 주문]([주문 가격] 65000 USDT) 스탑로스 설정은 최신 가격(평균 체결가 66972.7 USDT) 이하에서 체결될 수 없습니다.


3.5 [트리거 주문]


  • [트리거 가격], [가격], [수량](비율 조정 가능)을 정확하게 설정할 수 있습니다.

  • 롱/숏 포지션 청산을 위한 [지정가 주문]은 최신 가격이나 최신 가격보다 좋은 가격(수익인 상황) 또는 최신 가격보다 낮은 가격(예: 손실인 상황)에서 체결될 수 있습니다.

  • 아래 다이어그램과 같이 BTC/USDT에서 롱 포지션을 오픈할 때 [트리거 주문]을 사용하면 롱 및 숏 [청산 포지션]을 모두 설정할 수 있습니다. 따라서 [평균 체결가]가 [평균 오픈 가격]보다 낮을 때 사전에 결정된 [스탑로스]를 달성하기 위해 주문이 체결될 수도 있습니다.


3.6 [추적 손절매 주문]


  • [추적 손절매 주문]을 사용하면 [되돌림 범위]([비율] 또는 [가격 차이]) 및 [수량](비율 조정 가능)을 정확하게 설정할 수 있습니다.

  • [롱 청산]/[숏 청산] 포지션에 대한 [추적 손절매 주문]은 최신 가격보다 낮은 가격(예: 손실인 상황)에서만 완료될 수 있습니다.

  • 아래 다이어그램에서 볼 수 있듯이 BTC/USDT 매도 포지션을 오픈할 때 [추적 손절매 주문]을 사용한 후 기존 포지션은 최신 가격(64924.7 USDT)보다 약 10% 낮은 가격으로 완료됩니다.



3.7 Post Only


  • [Post Only] 주문은 롱/숏 포지션을 청산하는 [지정가 주문]과 유사합니다. 최신 가격이나 최신 가격보다 나은 가격(예: 수익인 상황)에서만 완료될 수 있습니다.

  • 따라서 포지션을 오픈한 후 [Post Only] 주문으로 포지션을 청산하는 것은 스탑로스 목적을 달성할 수 없습니다.

  • 아래 다이어그램과 같이 BTC/USDT에서 롱 포지션을 오픈할 때 [Post Only] 주문([주문 가격] 65000 USDT)으로 스탑로스를 설정하면 주문이 취소됩니다.


3.8 [TP] / [SL]


[TP] / [SL] 기능은 포지션을 오픈 전에 설정하고 오픈 후에 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 선물거래에서 스탑리밋 설정하기를 참고하시기 바랍니다.

4. 요약


MEXC 선물 거래 플랫폼에서는 위험 선호도, 거래 전략 및 시장 상황에 따라 일반적으로 가격 또는 백분율 설정 형태로 스탑로스 조건을 설정할 수 있습니다. 또한 스탑로스 주문을 실행하여 포지션을 청산하고 손실을 제한할 수도 있습니다. 스탑로스 기능은 리스크를 관리하고 추가 손실 확대를 방지하는 데 도움이 됩니다. 그러나 실제 선물 거래에서는 다양한 시장 정서가 다양한 스탑로스 행위를 촉발할 수 있습니다. 예를 들어 펀더멘털 요인(예: 업계 뉴스)이 유리하거나 불리한 경우, 거래자는 주도적으로 기존 포지션을 청산할 수 있습니다. 따라서 실제 거래 경험을 통해 더 많은 스탑로스 기술을 쌓아야 합니다.

면책조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.

