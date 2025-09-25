초보자 가이드: 선물 포지션 기록 데이터를 내보내기하여 거래 성과를 향상시키는 방법

선물 거래에서 과거 거래 데이터를 분석하고 이해하는 것은 더 경험이 풍부한 트레이더로 성장하기 위한 첫 번째 단계입니다. MEXC가 새롭게 출시한 선물 포지션 내역 데이터 내보내기 기능은 암호화폐 트레이더들이 과거 전략을 검토하고 리스크 관리를 강화하는 데 더 효율적인 방법을 제공합니다.













선물 포지션 내역 데이터는 트레이더의 선물 거래 과거 포지션 내역을 의미합니다. 이 데이터에는 일반적으로 거래 시간, 평균 진입 가격, 평균 청산 가격, 포지션 방향(롱 또는 숏), 포지션 규모, 마진 모드, 실현 손익, 포지션 상태 등이 포함됩니다.













선물 포지션 내역 데이터를 내보내면 각 거래의 진입 가격, 청산 가격, 방향, 손익 및 타임스탬프를 포함한 완전한 기록을 생성하여 추적 가능한 거래 궤적을 형성합니다. 다양한 시장 조건(상승장, 하락장, 횡보장 등)에서 포지션의 성과를 분석함으로써 트레이더는 전략의 개선점을 정확히 식별할 수 있습니다. 예를 들어, “추세에 역행해 물타기를 하다 단일 거래에서 큰 손실을 본 경우”와 같은 문제점을 발견할 수 있습니다. 이는 매개변수 및 진입 기준을 세밀하게 조정하는 데 도움을 주어, 트레이더가 경험에 의존하는 것에서 데이터 기반 전략으로 전환할 수 있도록 합니다.







포지션 내역 데이터는 리스크 관리의 핵심 참고 자료로 기능합니다. 최대 손실률, 증거금 사용률, 청산 확률 등 주요 지표를 분석함으로써 트레이더는 자신의 리스크 감내 수준을 정량적으로 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 5배 레버리지를 사용할 때 손실 거래의 90%가 손실을 적시에 절감하지 못한 데서 비롯되었다는 데이터가 있다면, 단일 거래 손실을 자본의 2% 이하로 제한하는 엄격한 규칙을 도입하거나, 감정적 결정으로 자본 체인을 깨는 것을 방지하기 위해 자동 스탑로스 도구를 사용할 수 있습니다. 또한, 다양한 마진 모드(예: 교차 마진 vs. 격리 마진)의 과거 성과를 비교하면 트레이더는 자신의 거래 스타일에 맞는 리스크 분리 전략을 선택하는 데 도움이 됩니다.







현재 MEXC는 웹 플랫폼에서만 선물 거래 내역 데이터 내보내기를 지원하며, 앱에서는 아직 이 기능을 사용할 수 없습니다.





MEXC 공식 홈페이지에서 오른쪽 상단으로 이동하여 주문 → 선물 주문 → 포지션 내역으로 이동하세요. 이 페이지에서 최대 90일간의 데이터를 확인할 수 있습니다.









필요한 포지션 내역 데이터를 더 정확하게 찾으려면 거래 페어, 마진 모드, 방향, 청산 시간 및 기타 매개 변수로 필터링할 수 있습니다.









더 자세한 포지션 내역 데이터에 접근하려면 포지션 내역 내보내기 버튼을 클릭하세요. 그런 다음 거래 페어, 마진 모드, 방향, 청산 시간 및 원하는 내보내기 형식을 선택하세요. 모든 설정이 완료되면 내보내기를 클릭하여 포지션 내역 데이터의 내보내기를 완료하세요.









참고: 청산 시간 범위를 선택할 때 지난 180일 또는 지난 365일을 선택하면, 대량 데이터 내보내기가 지난 18개월(전날까지) 중 365일 범위를 지원한다는 메시지가 표시됩니다. 각 내보내기에는 최대 100,000개의 항목을 포함할 수 있으며, 한 달에 최대 10회까지 다운로드할 수 있습니다.





또한, 내보내기 형식으로 PDF를 선택할 경우 내보내기가 완료되는 데 시간이 소요될 수 있습니다. 데이터가 10,000개 항목을 초과할 경우 시스템은 자동으로 대량 데이터 내보내기 프로세스로 전환됩니다.













포지션 데이터를 내보내는 방법을 아는 것은 모든 암호화폐 선물 거래자에게 필수적인 기술입니다. MEXC의 상세 데이터 내보내기 기능을 사용하면 거래를 쉽게 검토하고, 손익을 분석하고, 전략을 평가할 수 있어 거래 성과를 지속적으로 개선할 수 있습니다.





선물을 클릭한 다음, USDT-M 선물 또는 Coin-M 선물 중 하나를 선택하세요. 선물 계정에 자산을 입금하거나 이체한 후, 레버리지를 설정하고 포지션 방향(롱/숏)을 선택하여 거래를 시작하세요. 자세한 지침은 다음을 참조하세요: 아직 선물 거래를 시작하지 않으셨다면, MEXC 웹사이트 또는 앱에 로그인하고, 상단 네비게이션 바에서을 클릭한 다음,또는중 하나를 선택하세요. 선물 계정에 자산을 입금하거나 이체한 후, 레버리지를 설정하고 포지션 방향(롱/숏)을 선택하여 거래를 시작하세요. 자세한 지침은 다음을 참조하세요: 암호화폐 선물 거래 전략 개선하기









면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 권유도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 투자 시에는 관련 위험을 충분히 이해하고 신중히 판단하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임지지 않습니다.



