차트 색상 및 보조지표 사용자 지정 방법





MEXC 플랫폼에서는 두 가지 버전의 차트를 볼 수 있습니다: 기본 버전 차트와 TradingView 차트입니다. MX 토큰을 예로 들어 차트의 설정과 보조지표를 사용자 지정하는 방법을 설명하겠습니다.









차트 위에는 캔들 스틱 기호가 있습니다. 이를 클릭하면 차트 설정이 표시됩니다. 여기에서 기본 솔리드(solid) 캔들 차트를 투명(hollow) 캔들 차트로 사용자 지정하거나 기본 설정에 따라 차트를 조정할 수 있습니다.









캔들 스틱 아이콘 옆에는 [fx] 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 차트에 표시할 보조지표를 설정할 수 있습니다.









보조지표는 메인 인덱스와 서브 인덱스로 나뉩니다. 메인 인덱스는 일반적으로 차트에 표시되고 서브 인덱스는 일반적으로 차트 아래 영역에 표시됩니다. 예를 들어 메인 인덱스 지표인 MA와 서브 인덱스 지표인 MACD를 선택하면 다음과 같이 표시됩니다:





차트에는 노란색, 보라색, 녹색의 세 가지 색 선이 있는데, 이는 MA 지표를 나타냅니다. 차트 아래에는 서브 인덱스인 VOL과 MACD에 대한 별도의 바(bar) 차트가 있습니다.









[fx] 버튼 옆에 있는 연필 아이콘이 그리기 도구입니다. 이 아이콘을 클릭하면 차트 왼쪽에 그리기 도구가 표시됩니다. 사용자는 선호도에 따라 도구를 선택하여 해당 추세선을 추가할 수 있습니다.









그리기 도구 오른쪽에는 표시 도구 설정을 나타내는 전환 아이콘이 있습니다. 이 아이콘을 클릭하면 해당 표시 지표를 선택하여 표시할 수 있고, 선택 해제하면 표시 지표를 숨길 수 있습니다.





아래 다이어그램과 같이 세 가지 표시 데이터 옵션을 선택했습니다: 최신가, 카운트다운, 깊이 그래프입니다. 차트에서 빨간색 점선은 마지막 가격선을 나타내며, MX 토큰 가격이 2.8047 USDT임을 나타냅니다. 가격 아래 시간은 다음 캔들 차트가 나타날 때까지 남은 시간을 나타내는 카운트다운입니다. 가격 위와 아래의 빨간색과 녹색 영역은 MX의 현재 거래 깊이를 나타냅니다.













기본 설정 보기에서와 마찬가지로 캔들 스틱 아이콘은 차트 설정에 사용되며 [fx] 버튼은 보조지표 설정에 사용됩니다.





TradingView에서는 훨씬 다양한 보조지표가 제공됩니다.









[fx] 버튼을 클릭하면 보조지표만 추가할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 설정된 보조지표를 제거하려면 차트에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [인디케이터 없애기]를 선택해야 합니다.





이미지와 같이 빨간색과 초록색 선으로 표시된 차트에 EMA Cross에 대한 보조지표가 추가되었습니다.마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [인디케이터 없애기]를 선택하면 차트에서 EMA Cross 인디케이터의 표시를 제거할 수 있습니다.









[fx] 버튼 오른쪽에는 차트 설정 기능을 나타내는 대시보드 아이콘이 있습니다. 여기에서 색상, 카운트다운, 고가 및 저가, 토큰 이름, 기타 특정 정보 등 차트에 표시할 다양한 세부 정보를 구성할 수 있습니다.









TradingView에서 그리기 도구는 왼쪽에 상시 배치되어 있어 언제든 원하는 대로 가격 추세를 그릴 수 있습니다.









앱은 웹사이트에 비해 디스플레이 크기가 훨씬 작기 때문에 모든 설정이 하나의 버튼 아래에 통합되어 있습니다. 차트 상단에 [더보기] 오른쪽에 있는 설정 버튼을 사용하면 테마 설정, 지표 설정, 팝업 팁 설정, 그리기 설정이 가능합니다.





디스플레이 설정에는 차트 테마 설정, 카운트다운, 테마 설정, 차트 시가 등 설정이 가능합니다.









앞서 설명한 설정 외에도 차트 아래에는 빠른 설정을 위한 보조지표 버튼이 있습니다. 처음 네 개의 지표인 MA, EMA, BOLL, SAR은 기본 지표이며, 뒤쪽의 지표는 하위 지표로 좌우로 스크롤하여 모든 보조 지표를 볼 수 있습니다.





아래 이미지와 같이 차트에 기본 지수 지표는 이동평균(MA) 선 형태로 표시되며, 차트 아래에는 보조 지수 지표인 VOL 및 MACD가 표시된 막대 차트가 있습니다.









그리기 설정에 액세스하려면 설정 버튼을 탭하고 [그리기]를 선택하여 그리기 모드로 들어갑니다.





설정 버튼 오른쪽에 있는 전체 화면 버튼을 탭할 수도 있습니다. 전체 화면 모드에서는 화면 오른쪽 하단에 연필 아이콘이 있습니다. 연필 아이콘을 탭하여 그리기 모드로 들어갈 수 있습니다.



