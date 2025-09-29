신규 사용자 필독! MEXC 선물 손익 및 거래 수수료 가이드





MEXC 또는 다른 주요 거래소에서 선물 거래를 할 때, 거래 손익은 세 가지 구성 요소 기반으로 계산됩니다:





거래 수수료: 거래 과정에서 발생하는 비용.

펀딩 비용: 포지션 보유 기간 동안의 펀딩 비율에 따라 주기적으로 정산되는 비용.

실현 손익: 포지션을 청산한 후 최종적으로 확정된 수익 또는 손실.





이 세 가지 요소가 어떻게 계산되는지 이해하면 트레이더는 각 거래의 실제 수익을 정확히 평가하고, 전략을 최적화하며, 비용을 절감하고, 다양한 시장 조건에서 합리적인 결정을 내릴 수 있습니다.









무기한 선물 거래에서 수수료는 거래 방식에 따라 다릅니다:





테이커 수수료: 호가창에 있는 주문과 직접 매칭될 경우 더 높은 수수료율이 적용됩니다.





공식: 수수료 = 포지션 가치 × 테이커 수수료 (0.040%)





메이커 수수료: 호가창에 지정가 주문을 제출하고 주문이 체결될 때까지 유동성을 제공할 경우 수수료가 일반적으로 더 낮으며, 때로는 0%일 수도 있습니다.





공식: 수수료 = 포지션 가치 × 메이커 수수료 (0.010%)





참고: 수수료율은 2025년 8월 15일 기준입니다. MEXC는 선물 거래와 현물 거래에 서로 다른 수수료 기준을 적용하므로, 거래 전 최신 수수료율을 확인하고 가장 효율적인 체결 방식을 선택하는 것이 좋습니다.

















펀딩 비용은 무기한 선물 계약과 전통적인 선물 계약의 주요 차이점 중 하나입니다. 이 비용은 무기한 선물 계약의 가격이 기초 자산의 현물 가격과 밀접하게 연동되도록 보장합니다.





MEXC에서 무기한 선물 계약은 일반적으로 8시간마다 펀딩 비용을 정산합니다. 펀딩 비율의 펀딩 비용이 양수인지 음수인지, 그리고 포지션 방향(롱 또는 숏)에 따라 펀딩 비용을 지불하거나 수령하게 됩니다.





롱 포지션을 보유하고 있고 펀딩 비율이 양수인 경우 펀딩 비용을 지불해야 합니다. 펀딩 비율이 음수인 경우 펀딩 비용을 받을 수 있습니다. (펀딩 비용은 사용자 간에 직접 교환됩니다.)





공식: 펀딩 비용 = 펀딩 비율 × 포지션 가치 (계약 수 × 규모 × 정산 시 공정 가격)





펀딩 비율 추세를 추적하면 트레이더가 보유 비용을 예측하고 거래 전략을 더 정확하게 계획하는 데 도움이 됩니다.









손익은 미실현 손익(변동)과 실현 손익(청산된 포지션)으로 구분됩니다.









USDT-M 선물

롱 = (공정 가격 – 진입 가격) × 포지션 크기

숏 = (진입 가격 – 공정 가격) × 포지션 크기





Coin-M 선물

롱 = (1 / 진입 가격 – 1 / 공정 가격) × 포지션 크기

숏 = (1 / 공정 가격 – 1 / 진입 가격) × 포지션 크기









USDT-M 선물

롱 = (공정 가격 – 진입 가격) × 포지션 크기

숏 = (진입 가격 – 공정 가격) × 포지션 크기





Coin-M 선물

롱 = (1 / 진입 가격 – 1 / 청산 가격) × 포지션 크기

숏 = (1 / 청산 가격 – 1 / 진입 가격) × 포지션 크기









500 USDT 증거금과 10배 레버리지를 사용하여 사용자가증거금과 10배 레버리지를 사용하여 BTCUSDT 선물 계약에서 50,000 USDT 가격에 0.1 BTC의 롱 포지션을 테이커로 진입합니다.





이 예시에서 선택된 데이터는 설명을 위한 예시일 뿐입니다: 테이커 수수료 = 0.02%, 메이커 수수료 = 0.00%, 펀딩 비율 = -0.025%





사용자가 지불해야 할 수수료는: 50,000 × 0.1 × 0.02% = 1 USDT





펀딩 비율이 음수이므로 사용자는 다음과 같은 펀딩 비용을 받을 수 있습니다: -50,000 × 0.1 × (-0.025%) = 1.25 USDT 펀딩 비용





사용자가 BTC 가격이 60,000일 때 0.1 BTC 선물 포지션을 메이커로 매도할 경우:





실현 손익 = (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT





청산 수수료 = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT





따라서 사용자의 총 실현 손익 = 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT





또한 거래 내역을 확인하여 각 거래에 부과된 수수료 및 펀딩 비율, 모든 주문별 손익을 확인할 수 있습니다.









정확한 거래 평가: 거래 수수료, 펀딩 비용, 실현 손익 등 각 거래의 손익 구성 요소를 이해하면 거래 결과를 명확하게 파악할 수 있어, 대략적인 추측에 의존한 의사결정을 피할 수 있습니다.

최적화된 거래 전략: 다양한 거래 시나리오에서 손익을 분석하면 어떤 전략이 더 효과적인지, 어떤 과정에서 불필요한 비용이 발생하는지를 파악할 수 있어 접근 방식을 조정하고 효율성과 수익성을 높일 수 있습니다.

거래 비용 절감: 거래 수수료와 펀딩 비용의 계산 방식을 알면 테이커 또는 메이커 역할을 적절히 선택할 수 있고, 펀딩 비율 변화를 예측하여 비용을 더 잘 관리하고 불필요한 지출을 피할 수 있습니다.

합리적인 투자 의사결정: 손익 계산을 종합적으로 이해하면 시장 단기 변동에 흔들리지 않고, 맹목적인 추종이나 과도한 거래를 피하면서 자신의 위험 감내 수준과 투자 목표에 맞는 결정을 내릴 수 있습니다.









MEXC 선물의 손익 계산 공식을 숙달하면 거래 결과와 위험을 명확히 평가하고, 전략적이고 합리적인 의사결정을 유지하며, 다양한 시장 조건에서 더 효율적이고 통제 가능한 거래 계획을 수립할 수 있습니다. 이는 불필요한 비용을 피하고 장기적으로 안정적인 수익을 달성하는 데 도움이 됩니다.





선물을 클릭하고, USDT-M 또는 Coin-M 선물을 선택한 후, 선물 계정에 자산을 입금하거나 이체하고 레버리지와 포지션 방향(롱/숏)을 설정한 후 거래를 시작할 수 있습니다. 자세한 단계별 안내는: "선물 거래 가이드: 앱"을 참고하세요.









