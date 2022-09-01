BeFaster Holder Token (BFHT) токеномикасы
BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it.
The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future.
BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards.
Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins.
The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground.
The DApp is available to the public since 14. August 2022.
BeFaster Holder Token (BFHT) токеномикасы мен бағасын талдау
BeFaster Holder Token (BFHT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BeFaster Holder Token (BFHT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BeFaster Holder Token (BFHT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BFHT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BFHT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BFHT токеномикасын түсінген болсаңыз, BFHT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
