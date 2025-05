XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

АтыXMR

ДәрежеNo.23

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0018%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)563.61%

Айналымдағы мөлшер18,446,744.07370955

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер18,446,744.07370955

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2014-04-18 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға517.62024523,2021-05-07

Ең төменгі баға0.21296699345111847,2015-01-14

Ашық блокчейнXMR

