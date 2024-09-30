Tales X (X) токеномикасы

Tales X (X) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Tales X (X) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Tales X (X) туралы ақпарат

A decentralized retail platform for content and real products, driven by a token incentive model.

https://app.talex.world
https://docs.talex.world
https://bscscan.com/token/0x0510101ec6c49d24ed911f0011e22a0d697ee776

Tales X (X) токеномикасы мен бағасын талдау

Tales X (X) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.55M
$ 3.55M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 150.00M
$ 150.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 23.67M
$ 23.67M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.054
$ 0.054
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.010224005470061562
$ 0.010224005470061562
Қазіргі баға:
$ 0.02367
$ 0.02367

Tales X (X) токенінің тереңдетілген құрылымы

X токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.

X Empire (formerly Musk Empire) is a GameFi project built on The Open Network (TON), featuring a tap-to-earn Telegram game and a comprehensive AI-powered ecosystem. Its token, $X, is central to gameplay, incentives, and the broader platform economy. Below is a detailed breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Token Supply and Allocation

CategoryAllocation (Tokens)% of Total SupplyLocking/VestingNotes
Total Supply690,000,000,000100%Minted on TON blockchain
Community (Mining, Vouchers, Chill Phase)517,500,000,00075%No lockup/vestingDistributed via mining, NFT vouchers, and Chill Phase airdrop
- Mining & Vouchers (Phase 1)483,000,000,00070%No lockup/vestingMain airdrop to early adopters and miners
- Chill Phase (Phase 2)34,500,000,0005%No lockup/vestingEarned in a special event (Chill Phase) before airdrop
New Users & Future Phases172,500,000,00025%Details TBAReserved for onboarding, development, listings, liquidity, team, etc.

Issuance Mechanism

  • Mining Phase: Players earn in-game coins by tapping, completing quests, and inviting friends. This phase ended on September 30, 2024.
  • NFT Vouchers: Players could mint NFT vouchers (up to 570,000 minted) representing a portion of their airdrop allocation. These are tradable and redeemable 1:1 for $X tokens at launch.
  • Airdrop: After the mining phase, tokens are distributed based on in-game performance, referrals, and engagement. The airdrop is scheduled for October 24, 2024.
  • Chill Phase: An additional 5% of tokens are distributed in a competitive event after the mining phase, with all player progress reset for fairness.

Allocation Mechanism

  • Primary Criteria:
    • Number and quality of referred friends (referrals must be active)
    • Hourly in-game profit (profit-per-hour metric)
    • Number of completed quests and tasks
  • Additional Criteria:
    • TON wallet connection and transactions
    • Use of Telegram Premium
    • Anti-bot measures (undisclosed to prevent exploitation)
  • NFT Voucher Holders: Receive priority in airdrop distribution.

Usage and Incentive Mechanism

  • In-Game Utility: $X is used for:
    • Upgrading avatars and businesses
    • Unlocking premium features and mini-games (over 200 available)
    • Participating in strategic investments and trading bots
    • Future e-commerce integrations
  • Staking and Rewards: Players can stake $X for additional benefits and participate in exclusive events.
  • Holder Incentives: Programs like "$X Holder Status" reward users for holding tokens in their wallets for 30 days, offering exclusive benefits and partner airdrops.
  • Referral System: Inviting friends increases airdrop rewards and fosters community growth.
  • Burn Mechanism: Inactive accounts (over 30 days) have their in-game coins burned, reallocating value to active players and supporting token value.

Locking Mechanism

  • No Lockup/Vesting for Community: All tokens distributed to the community (mining, vouchers, Chill Phase) are immediately accessible after the airdrop.
  • Launchpool Locking (Bitget): Users can lock BTC or ETH to earn $X airdrop rewards during the Launchpool event. Tokens are distributed hourly based on the amount locked.
  • Future Allocations: Details on lockup/vesting for the 25% reserved for new users, development, and team are to be announced.

Unlocking Time

  • Mining Phase End: September 30, 2024, 18:00 UTC
  • Chill Phase End: October 17, 2024
  • Airdrop and Token Generation Event (TGE): October 24, 2024
  • Launchpool Unlocking: Tokens distributed hourly during the locking period (October 24 – November 3, 2024)
  • No Vesting for Community: Tokens are fully unlocked and tradable upon distribution.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceMining (tap-to-earn), NFT vouchers, airdrop, Chill Phase, Launchpool
Allocation75% to community (mining, vouchers, Chill Phase), 25% to new users/future/team
UsageIn-game upgrades, mini-games, staking, trading, e-commerce (future), exclusive rewards
IncentivesReferrals, staking, holder status, daily tasks, anti-bot measures, burns for inactivity
LockingNo lockup for community; Launchpool locking for airdrop; future allocations TBA
UnlockingCommunity tokens fully unlocked at airdrop (Oct 24, 2024); Launchpool hourly distribution

Additional Notes

  • Token Utility Expansion: The team plans to introduce more use cases, including e-commerce and additional staking opportunities, to drive long-term demand.
  • Market Listings: $X will be listed on major exchanges (e.g., KuCoin, Bitget) immediately after the airdrop.
  • Community Focus: The tokenomics are designed to reward active, engaged users and foster organic growth.

In conclusion, X Empire’s tokenomics are highly community-centric, with the majority of tokens distributed to active players and contributors without lockups or vesting. The project leverages a multi-phase airdrop, gamified mining, and referral incentives to drive engagement, while future allocations and utility expansions aim to sustain long-term ecosystem growth.

Tales X (X) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Tales X (X) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын X токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша X токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз X токеномикасын түсінген болсаңыз, X токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

